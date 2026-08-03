«Pagué todo en euros»: la insólita anécdota de Lali Espósito sobre un ex en el «confesionario» de Rosalía

El Lux Tour de Rosalía en Buenos Aires sigue dejando momentos que se vuelven virales en cuestión de minutos. En la segunda fecha realizada en el Movistar Arena, la cantante española volvió a abrir su aclamado segmento del «confesionario» antes de cantar La Perla y esta vez la invitada estelar fue Lali Espósito, quien sorprendió a todos con una desopilante y escandalosa historia de desamor.

“Saca del pecho lo que tengas guardado”, la desafió la catalana desde el escenario.

Sin dar rodeos, la artista argentina tomó el micrófono para adueñarse de la noche: “Esto no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma. Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”, advirtió entre risas ante el grito colectivo del estadio.

Incendio en el hotel y una factura en moneda extranjera: así fue el paso de Lali por el «confesionario» de Rosalía

La intérprete de Disciplinada recordó el noviazgo que mantuvo con un joven español de alto poder adquisitivo y relató el insólito episodio que vivió durante una noche en un hotel de lujo:

«Yo soy muy generosa, como buena argentina. Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi», contextualizó la artista.

Mientras Lali estaba en el baño, su pareja decidió prender un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación. «Vuelvo desnuda, en remerón, y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego. Salí corriendo en coño a pedir ayuda», recordó sobre su desesperada reacción.

La anécdota cerró con un enojo financiero que desató la risa de todo el estadio: «Pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango. Pagué la habitación entera en euros y ni un peso me devolvió. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo».

Rosalía no dejó pasar el momento y cerró entre carcajadas: «Tú fuiste muy elegante. Qué joyita el tipo».