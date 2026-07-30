Rosalía ya está en Buenos Aires: llegó en un vuelo privado y con un fuerte operativo de seguridad

Rosalía ya se encuentra en la Argentina. La artista española arribó a Buenos Aires durante la madrugada de este jueves para comenzar la recta final de los preparativos de los cuatro shows que ofrecerá en el Movistar Arena, en el marco de su gira LUX Tour.

Su llegada se produjo en medio de una enorme expectativa, pero también de la controversia generada días atrás, cuando compartió en sus redes sociales una publicación crítica hacia la Selección argentina luego de la final del Mundial 2026. Tras el revuelo, la cantante pidió disculpas públicamente y aseguró que el reposteo había sido un error. Según informó Infobae, el operativo organizado para su ingreso al país fue especialmente reservado y contó con un importante despliegue de seguridad.

Un vuelo privado y un operativo especial en Ezeiza

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Rosalía aterrizó alrededor de las 2:30 de la madrugada en un vuelo privado procedente de Chile que llegó al sector FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Inicialmente, la aeronave tenía previsto aterrizar en San Fernando, pero como esa terminal no opera durante la noche, el vuelo fue desviado a Ezeiza.

La cantante viajó junto a un reducido grupo de colaboradores en un avión con capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, aunque solo trasladó a seis integrantes de su equipo. Una vez en tierra, el operativo continuó con una combi para el staff, una camioneta exclusiva para la artista y otros vehículos destinados a seguridad y equipaje.

Además, el traslado estuvo acompañado por motos policiales y un estricto cordón de seguridad, diseñado para garantizar un recorrido sin inconvenientes hasta el hotel donde se alojará durante su estadía en Buenos Aires.

Cómo fue la llegada de Rosalía a la Argentina

Las imágenes difundidas muestran a la cantante descendiendo en el aeropuerto con un perfil bajo. Rosalía lució una prenda oscura con capucha, que cubría gran parte de su cabello, mientras un mechón rubio sobresalía en la parte frontal.

Durante todo el recorrido estuvo escoltada por integrantes de su equipo de seguridad, quienes la acompañaron hasta abandonar la terminal aeroportuaria.

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires

La artista española ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, con entradas agotadas desde hace varias semanas.

Su desembarco en el país ocurre pocos días después de la polémica que protagonizó en redes sociales tras compartir una publicación de la ex actriz para adultos Mía Khalifa que fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje contra la Selección argentina.

Frente a la repercusión, Rosalía eliminó la publicación y publicó un mensaje de disculpas en sus historias de Instagram. «Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón», escribió. Más tarde reforzó el mensaje con otra historia acompañada por un corazón rojo y la frase: «Solo tengo amor x Argentina».