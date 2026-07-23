Así es la mansión que Rosalía y Rauw Alejandro venden en España por 2,2 millones de euros: 28 hectáreas, 10 cuartos y capilla

Rosalia y el artista puertorriqueño Rauw Alejandro convivieron poco tiempo en la mansión antes de separarse.

Ubicada en Manresa, a unos 65 kilómetros de Barcelona, la propiedad conocida como Mas Morera no es una simple residencia de celebridades; se trata de un pedazo vivo del patrimonio arquitectónico catalán catalogado como Bien Cultural de Interés Local.

Construida originalmente como un convento para los padres dominicos, la finca fue adquirida a finales del siglo XIX por el industrial textil Josep Portabella. En 1905, el reconocido arquitecto modernista Ignasi Oms i Ponsa remodeló la estructura para transformarla en una majestuosa villa señorial.

La compra que marcó una época

En febrero de 2022, en pleno auge de su noviazgo y previo a su posterior ruptura en 2023, la cantante española Rosalía y el artista puertorriqueño Rauw Alejandro adquirieron la finca por aproximadamente 2,2 millones de euros.

La propiedad fue puesta en el mercado inmobiliario a través de agencias especializadas en el sector de lujo. (Luxline)

Con concepción de refugio íntimo lejos del foco mediático y cerca de las raíces de la intérprete de Motomami, la pareja apenas llegó a habitarla antes de poner fin a su compromiso. Tras el término del romance, la propiedad fue puesta en el mercado inmobiliario a través de agencias especializadas en el sector de lujo.

Detalles de la propiedad: entre el lujo y la historia

El inmueble destaca tanto por sus dimensiones como por el estado de conservación de sus elementos históricos:

Dimensiones y terreno: Más de 3.100 m² construidos rodeados por una extensión de terreno de más de 28 hectáreas que garantizan privacidad absoluta.

Más de rodeados por una extensión de terreno de más de que garantizan privacidad absoluta. Interiores: Cuenta con 10 habitaciones estilo suite , dos salones de más de 100 m² con chimeneas de época, bodega en el sótano, sala de juegos y spa interior con jacuzzi y sauna.

Cuenta con , dos salones de más de 100 m² con chimeneas de época, bodega en el sótano, sala de juegos y spa interior con jacuzzi y sauna. Joyas modernistas: Mantiene elementos originales de 1905, como suelo hidráulico, vitrales de época, techos con bóvedas de piedra y esgrafiados florales.

Mantiene elementos originales de 1905, como suelo hidráulico, vitrales de época, techos con bóvedas de piedra y esgrafiados florales. Exterior: Jardines flanqueados por cipreses, zona de barbacoa, piscina panorámica con vistas a la emblemática montaña de Montserrat, caballerizas y una pequeña capilla/sacristía.

Detalles del interior. (Luxline)

Estado actual en el mercado

A pesar del atractivo de su arquitectura y del aliciente mediático, Mas Morera continúa disponible en el mercado inmobiliario por un precio de unos 2,1 a 2,2 millones de euros. Las agencias a cargo señalan que la propiedad está dirigida a un perfil comprador exclusivo, interesado no solo en el confort moderno, sino también en el valor patrimonial y la conservación histórica de una joya del modernismo catalán.

El pedido de disculpas de Rosalía tras el posteo que generó polémica en la Argentina

El clima de efervescencia que dejó el cierre del Mundial 2026 sumó un nuevo y candente capítulo en las redes sociales, salpicando de lleno a la industria de la música internacional a muy poco del desembarco de grandes figuras en Argentina. Es que la popular cantautora ibérica Rosalía emitió un pronunciamiento público, tras el intenso repudio generado por haber reposteado en su perfil de TikTok un video de la influencer Mia Khalifa en el que se tildaba de «perlas» a los argentinos luego de la final de la Selección Argentina.



La contundente reacción de su comunidad de seguidores en el país —que incluyó intentos masivos de devolución de tickets y llamados a boicotear sus próximos compromisos en vivo— obligó a la intérprete de Lux a romper el silencio, mediante sus canales oficiales, para aclarar lo sucedido y pedir perdón antes de que la controversia afecte la logística de su inminente visita a la Argentina.



Frente a la bola de nieve mediática y al malestar creciente entre sus admiradores locales, Rosalía utilizó la función de historias en su cuenta de Instagram para enviar un directo «pedido de disculpas» a su público. Con la imagen fija de la bandera albiceleste en el centro de la placa y acompañada por emoticones de tristeza, la cantante española intentó desactivar la polémica alegando un simple descuido de navegación en la plataforma de videos breves.



«Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnn», escribió la estrella internacional, argumentando que su único propósito al difundir el registro era amplificar el alcance del corte musical de su autoría que sonaba de fondo, desvinculándose de cualquier connotación despectiva o burla dirigida hacia la hinchada de la Selección Argentina.