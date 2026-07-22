Rosalía se disculpa: el motivo detrás de su posteo que generó controversia en Argentina

El clima de efervescencia que dejó el cierre del Mundial 2026 sumó un nuevo y candente capítulo en las redes sociales, salpicando de lleno a la industria de la música internacional a muy poco del desembarco de grandes figuras en Argentina. Es que la popular cantautora ibérica Rosalía emitió un pronunciamiento público, tras el intenso repudio generado por haber reposteado en su perfil de TikTok un video de la influencer Mia Khalifa en el que se tildaba de «perlas» a los argentinos luego de la final de la Selección Argentina.

La contundente reacción de su comunidad de seguidores en el país —que incluyó intentos masivos de devolución de tickets y llamados a boicotear sus próximos compromisos en vivo— obligó a la intérprete de Lux a romper el silencio, mediante sus canales oficiales, para aclarar lo sucedido y pedir perdón antes de que la controversia afecte la logística de su inminente visita a la Argentina.

El descargo de Rosalía en Instagram y la justificación detrás del posteo sobre la Selección Argentina

Frente a la bola de nieve mediática y al malestar creciente entre sus admiradores locales, Rosalía utilizó la función de historias en su cuenta de Instagram para enviar un directo «pedido de disculpas» a su público. Con la imagen fija de la bandera albiceleste en el centro de la placa y acompañada por emoticones de tristeza, la cantante española intentó desactivar la polémica alegando un simple descuido de navegación en la plataforma de videos breves.

«Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnn», escribió la estrella internacional, argumentando que su único propósito al difundir el registro era amplificar el alcance del corte musical de su autoría que sonaba de fondo, desvinculándose de cualquier connotación despectiva o burla dirigida hacia la hinchada de la Selección Argentina.

La publicación de Rosalía en sus redes sociales, como descargo por lo sucedido con Argentina.-

A pesar de la rápida aclaración vertida por la cantante, la explicación oficial no logró pacificar del todo el ambiente en las plataformas interactivas. De acuerdo con informaciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), un importante sector de la audiencia continuó manifestando su descontento, interpretando que la rápida difusión de ese tipo de contenidos alimentó las descalificaciones que circularon en la red durante las últimas semanas de competencia deportiva.

Rosalía en Argentina: tensión por las entradas, reventa y la expectativa por sus próximos shows

Las repercusiones de la maniobra virtual traspasaron rápidamente los límites de la pantalla para impactar en la taquilla de sus presentaciones, programadas para los próximos días en Argentina. Tras confirmarse que las plataformas oficiales de venta de entradas no habilitan la devolución de las localidades por desacuerdos de esta índole, decenas de usuarios comenzaron a volcarse a canales secundarios para revender sus accesos.

En paralelo, otros grupos de fanáticos convocan en foros virtuales a asistir a las funciones programadas con el objetivo deliberado de manifestar su disconformidad durante el espectáculo, generando una atmósfera de singular expectativa e incertidumbre de cara a su arribo al país.