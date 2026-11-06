Rusherking reveló el calvario que vivió durante su relación con la China Suárez: “Me quería morir”

Rusherking volvió a hablar de su relación con Eugenia “la China” Suárez y sorprendió al revelar el difícil momento personal que atravesó durante aquel romance. El cantante santiagueño reconoció que la exposición mediática lo desbordó y que hubo situaciones en las que llegó a sentirse profundamente angustiado por la presión de las cámaras y los periodistas.

Según publicó Primicias Ya, el artista hizo estas confesiones durante su participación en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. Allí recordó cómo cambió su vida cuando comenzó a salir con la actriz y quedó repentinamente en el centro de la atención de los medios de espectáculos.

Rusherking contó qué fue lo que más sufrió durante su romance con la China Suárez

Durante la entrevista, el músico explicó que nunca estuvo preparado para enfrentar semejante exposición pública. Acostumbrado a una vida mucho más tranquila en Santiago del Estero, reconoció que el interés por su relación sentimental terminó afectando su cotidianeidad.

Su noviazgo con la China Suárez lo convirtió en protagonista permanente de noticias, rumores y especulaciones, una situación que le resultaba difícil de manejar.

El cantante explicó que podía tolerar las versiones falsas sobre su vida privada, pero lo que realmente lo desbordaba era encontrarse con cámaras y micrófonos cada vez que intentaba salir de su casa.

Recordó que incluso cuando salía en pantuflas se encontraba con cronistas esperándolo para hacerle preguntas sobre su intimidad.

“Me quería morir”, reconoció al describir la angustia que le generaban aquellos encuentros inesperados.

También cuestionó la actitud de algunos periodistas que, según su mirada, buscaban respuestas polémicas a través de preguntas incómodas.

La frase “Me fui mundial” que marcó su relación con la China Suárez

Uno de los momentos más recordados de aquel romance fue cuando Rusherking utilizó la expresión “Me fui mundial” frente a un cronista que le preguntó por su relación con la actriz.

La frase se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los comentarios más repetidos en las redes sociales.

Durante su visita al programa de Pergolini, el cantante explicó que se trataba de una expresión que utilizaba habitualmente con sus amigos para celebrar cuando algo le salía bien.

Sin embargo, reconoció que después de pronunciarla frente a las cámaras se sintió avergonzado y se encerró en su casa pensando en lo que acababa de decir.

Con el paso del tiempo, el músico aprendió a tomarse aquel episodio con humor, aunque admitió que en ese momento la repercusión le resultó muy difícil de sobrellevar.

Los ataques de ansiedad que Rusherking había revelado durante su noviazgo

No es la primera vez que el artista habla sobre las consecuencias que tuvo la exposición mediática en su bienestar emocional.

En agosto de 2022, durante una entrevista en La Peña de Morfi, Rusherking contó que había atravesado episodios de ansiedad y ataques de pánico.

En aquella oportunidad, recordó que una noche sintió que le faltaba el aire y tuvo que acudir a un hospital porque pensó que estaba sufriendo un problema grave de salud.

El músico relacionó parte de ese malestar con la exposición pública que acompañó el comienzo de su relación con la actriz.

Si bien con el tiempo logró adaptarse a las exigencias de su carrera, reconoció que el cambio repentino en su vida personal y profesional había sido muy difícil.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Rusherking y la China Suárez

La historia de amor entre Rusherking y la China Suárez comenzó en 2022 y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más comentadas del espectáculo argentino.

Durante su noviazgo compartieron viajes, vacaciones y proyectos musicales. Incluso lanzaron juntos la canción Hipnotizados, cuyo videoclip recreaba una ceremonia de casamiento.

Sin embargo, la relación terminó en abril de 2023, después de aproximadamente diez meses juntos.

Aunque la separación generó numerosas versiones, ambos continuaron con sus respectivas carreras y evitaron profundizar públicamente en los motivos de la ruptura.

Ahora, a más de tres años del final de aquel romance, Rusherking volvió a recordar esa etapa desde una perspectiva diferente. Lejos de centrarse en los conflictos sentimentales, el cantante puso el foco en el impacto que tuvo la exposición mediática sobre su vida cotidiana y en las dificultades que enfrentó para acostumbrarse a la fama