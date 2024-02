Furia festejó a los gritos la eliminación de Sabrina de Gran Hermano: el video de la reacción

Sabrina quedó eliminada de Gran Hermano y Juliana, La Furia, festejó de manera desencajada la decisión del público. La celebración enojó a Emmanuel que salió al cruce de la actitud de la doble de riesgo.

«Jugadores, quien abandona la casa más famosa del país, por decisión de la gente, es Sabrina«, anunció Santiago del Moro. Inmediatamente Furia salió corriendo para celebrar la eliminación. «A la final igual no vas a llegar», le dijo enojada la contadora a Juliana.

«Pará con los gritos, insoportable», le dijo Emmanuel a Furia, tiempo después. “Grita porque se va Sabri, siempre lo mismo, a los gritos. La cacatúa me tiene harto”, agregó el participante.

“Andá maricón, cada uno festeja como quiere. Aprovechá para despedirla, falluto. No pierdas el tiempo en mí», sentenció la participante.

Sabrina abandonó ayer la casa con el 40,5% de votos en contra. Manzana recibió el 34,3% y Agostina obtuvo el 25,2%.

Furia amenazó con abandonar Gran Hermano

Días atrás, luego de un fuerte enfrentamiento con Manzana, Furia amagó con abandonar Gran Hermano. La joven guardó sus pertenencias en una valija y se dirigió a la puerta de salida.

“Me voy. Estoy anonadada con toda la casa. Están con que me quieren, con que no me quieren. Se van todos al carajo”, gritó la participante. Finalmente fue detenida por la producción del reality.