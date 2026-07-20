Samuel L. Jackson dijo que la Argentina es «uno de los países más racistas del mundo» tras la final del Mundial 2026

El eco de la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó 1 a 0 ante España, no solo resonó en el ámbito deportivo, sino que traspasó las fronteras hacia debates sociales de la mano de una inesperada crítica desde Hollywood. Apenas unas horas después del pitazo final que coronó al conjunto europeo el domingo 19 de julio, el reconocido actor Samuel L. Jackson disparó una dura acusación contra el país sudamericano a través de sus redes sociales.

A sus 77 años, el protagonista de películas como Tiempos Violentos y Django Sin Cadenas utilizó su cuenta de Instagram para repostear en sus historias una imagen originalmente publicada por la SEC Black Alumni Network.

El contenido del mensaje fue tajante y no dejó margen para las dobles interpretaciones: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”.

La publicación no se detuvo ahí, sino que incluyó una fuerte crítica hacia aquellos miembros de la comunidad negra que, pese a las acusaciones, decidieron apoyar al equipo capitaneado por Lionel Messi durante el torneo disputado en Norteamérica.

Para ilustrar este punto, la imagen compartida mostraba a Stephen, el personaje que Jackson interpreta en el filme de Quentin Tarantino Django Unchained, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El texto que acompañaba el montaje rezaba: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí. Te escuchamos fuerte y claro”.

La elección del personaje de Stephen conlleva una pesada carga simbólica dentro de la cultura afroamericana. En la película, este rol encarna a un esclavo doméstico que colabora activamente con sus opresores, consolidando el arquetipo despectivo conocido como «Uncle Tom». Este término, originado en la novela abolicionista Uncle Tom’s Cabin (1852) de Harriet Beecher Stowe, se utiliza para señalar a una persona negra que actúa de forma servil hacia la comunidad blanca o que carece de lealtad hacia la propia. Al vestir a este personaje con la camiseta albiceleste, el mensaje de Jackson trazó un paralelismo directo y ofensivo contra los simpatizantes del equipo argentino.

Como era de esperarse, la reacción no se hizo esperar. Cientos de usuarios argentinos inundaron la caja de comentarios de la última publicación del actor en Instagram, manifestando su rechazo ante las acusaciones de racismo generalizado hacia el país.

Cómo es Estados Unidos, el país donde nació Samuel Jackson

Para comprender la dureza y la sensibilidad de Samuel L. Jackson respecto a los temas raciales, es necesario remontarse a su historia personal, la cual estuvo atravesada desde su infancia por la segregación institucionalizada y la violencia racial en Estados Unidos.

Nacido en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, Jackson creció en un entorno donde ser afroamericano y pobre era la norma dictada por un sistema opresivo. Asistió a escuelas exclusivas para negros, fue educado por maestros negros y acudía a cines donde las butacas estaban divididas por el color de piel.

En aquel entonces, bajar la mirada al cruzarse con una persona blanca en la calle era una medida de supervivencia cotidiana.

Su juventud estuvo marcada por la efervescencia de los derechos civiles y el movimiento del Black Power. Inicialmente enfocado en recibirse de biólogo, dos tragedias modificaron su rumbo: la muerte de su primo en la Guerra de Vietnam (un conflicto que consideraba racista por enviar a los negros a la primera línea de fuego) y el asesinato de Martin Luther King Jr.

Tras la muerte de King, Jackson viajó a Memphis en un vuelo costeado por Bill Cosby y Robert Culp para marchar junto a los trabajadores de la basura en huelga, e incluso participó como acomodador en el funeral del líder pacifista. Sin embargo, su militancia pronto adoptó posturas más radicales. Frustrado por la falta de representación afroamericana en los programas de estudio universitarios, lideró la toma de rehenes de la junta directiva de su universidad, la cual incluía al padre de Martin Luther King. Aunque lograron ciertas concesiones temporales, Jackson terminó siendo expulsado de la institución.

El punto de quiebre definitivo llegó en el verano de 1969. Tras ser denunciado por supuestamente acumular un arsenal de armas para una «rebelión armada», el FBI puso su mira sobre él. Las amenazas de muerte motivaron a su madre a sacarlo de urgencia de Atlanta. Fue embarcado en un avión rumbo a Los Ángeles con la advertencia de no bajarse hasta llegar a casa de su tía. Aquel vuelo de escape no solo le salvó la vida, sino que lo acercó a la industria cinematográfica que, décadas después, lo consagraría como una estrella mundial.