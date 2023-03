Santi Maratea criticó los realities: «Están todos arreglados, los votos no sirven»

Los realities en Argentina suelen ser algunos de los programas más populares gracias a la participación activa del público. Sin embargo, suele quedar la duda sobre si los votos de la gente realmente inciden sin ser manipulados.

El que se refirió a este tema fue Santi Maratea y, como suele hacer, despertó polémica en las redes sociales. El influencer dijo que «están todos arreglados» y que «los votos no sirven».

«No puedo creer que todavía no me crean cuando les digo que todos los realities de Argentina están arreglados. ¡Todos! Masticalo como puedas, pero es así», señaló Maratea a través de historias de Instagram, donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores.

El joven no habló directamente de Gran Hermano pero, en medio de la popularidad que consiguió el reality de Telefe en los últimos meses, pareció ser un tiro por elevación.

«¿Cómo no me creen todavía? Sí, todos están arreglados. Ya sé que te duele amigo, vos te pensás que cuando me enteré me fui de joda. Vos te pensás que no cuestioné realities de canto, a los cuales yo mandaba mensajes para que gane uno u otro. Es una desilusión, pero esta es la verdad papito», siguió Santi.

Polémica 🔥

Santi Maratea

“Todos los reality de argentina están arreglados “

“Los votos no sirven “

Qué Opinas ? pic.twitter.com/u2qMEPM4vX — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 6, 2023

«Si lo pensas no tiene sentido que un productor deje en manos de la gente un negocio donde invirtió millones de dólares. Por ahí tienen un contrato por años con ese ganador, hicieron un reality para crearlo como personaje, lo hicieron ganar para hacerlo plata después. Gran parte del ingreso que va a tener el reality es con la utilización de la imagen de las personas que estuvieron en ese reality. ¿Te pensás que van a dejar en manos de la gente eso?», continuó.

«No gastes plata en realities. Tus votos no cuentan en realidad, con que opines en Twitter es lo mismo», agregó.

«Lo que van haciendo es ‘che, este perfil nos gusta, hagamos que la gente lo quiere más’. Y van haciendo que la gente quiera más ese perfil. Pero por ahí en el proceso ya quedó eliminado. Pero ellos ven que está funcionando esto que la gente quiera más a cierto participante, entonces modifican las votaciones, hacen que esta persona todavía se mantenga en el programa porque está dando frutos la estrategia de que poco a poco la gente lo quiera más. Y así van haciendo que gane. O lo contrario para que pierda. Pero la votación de la gente no cuenta», concluyó.