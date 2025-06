Melody Luz atacó a Alex Caniggia por su mal comportamiento como padre: ¿Qué dijo?

Melody Luz se pronunció nuevamente en contra de Alex Caniggia, su expareja, luego de su escandalosa separación. La bailarina contó sus emociones en redes sociales y expresó su enojo. Conocé acá que dijo.

Melody Luz atacó a Alex Caniggia: su enojo en las redes sociales

Hace algunos meses, Melody Luz se separó de Alex Caniggia, luego de tres años de noviazgo. Luego de su alejamiento, la bailarina contó los malos momentos que vivió en la relación.

En las últimas horas, la influencer publicó historias en su Instagram y tiró munición pesada contra su ex y padre de su hija Venezia.

En primera instancia, Melody subió una storie que decía: «Hoy me levanté con ganas de ser amiga de @ivanamcapialbi«. Esta acción tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que esta mujer es la pareja actual de Alex Caniggia.

Posterior a esta historia, la influencer publicó un video donde expresó su enojo ante la poca responsabilidad como padre de Alex Caniggia: «¿Buen padre es el que sube fotos de su hija? ¿O buen padre es organizar las comidas de su hija? ¿Saber cuándo son los turnos médicos? Vayan a preguntarle si sabe algo de eso«.

Melody Luz habló tras las fotos que publicó Ivana Capialbi con su hija

Melody Luz siguió expresando su enojo en los micrófonos de Puro Show, pero ahora por otra situación: las fotos que publicó Ivana Capialbi, actual pareja de Caniggia, con su hija Venezia

«Se me faltó el respeto. Me impactó ver fotos de mi hija en la cama con una chica que no conozco en uno de los lugares donde íbamos nosotros», demostrando su claro enfado ante la situación.

Ivana Capialbi se disculpó tras publicar fotos de la hija de Melody Luz

Después de que Melody Luz expresara su enojo en público tras las fotos que subió Ivana Capialbi a sus redes sociales, la actual pareja de Caniggia se disculpó por esta situación.

A través de una historia en su Instagram, la mujer escribió: «Ya le pedí disculpas a Melody por las fotos, las baje y quedó todo bien», expresó Capialbi.