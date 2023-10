Santos Ángeles Custodios: Esta es la oración para pedirles su protección

Cada 2 de octubre, la Iglesia Católica celebra a los Santos Ángeles Custodios, considerados los tutores y pastores de aquellas personas que creen en Dios. Se dice, tradicionalmente, que los ángeles custodios velan por el bien y la salud espiritual de cada uno de los seres humanos.

San Basilio es quien enseñó que Dios ha dispuesto que toda alma «no esté sola», sino que «cuente con un protector con la misión específica de acompañar y guiar a la persona a lo largo de su vida«. Esta tarea ha de cumplirse desde el momento de la concepción hasta la hora de la muerte.

El ángel custodia no nos abandona ni se aleja, aunque la mayor parte del tiempo no somos conscientes de su presencia y acompañamiento. Por eso, cada 2 de octubre se hace el ejercicio de recordar y celebrar a los fieles ángeles que nos cuidan.

La palabra “ángel” proviene del griego antiguo y significa “mensajero” o “aquel que lleva un encargo”, que en este caso sería de cuidar a cada uno de nosotros.

Los ángeles custodios son los espíritus celestiales de los que habla el Salmo 90 de la Biblia: «A sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos«; y de los que da cuenta el Evangelio cuando, por ejemplo, Jesús dice: «Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial» (Mt 18,10).

Enseña, además, el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 329): «Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan ‘constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos’ (Mt 18, 10), son ‘agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra’ (Sal 103,20)”.

Cómo pedirle a los Santos Ángeles Custodios: Esta es la oración para pedir su cuidado

En el día de los Santos Ángeles Custodios, esta es la oración para pedir su cuidado:

Oh Ángel Santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida: yo te doy gracias, Santo Ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo; por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, oh glorioso protector mío: defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial.

Amén.

Rezar, además, un Padrenuestro.