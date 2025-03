La usuaria de Twitter Lucía estalló contra el medio de noticias TN luego de ver nuevamente su historia publicada como si fuera una nota de actualidad. En el medio volvieron a exponer la relación que Lucía contó hace 3 años y la joven publicó un fuerte descargo que se hizo viral en las redes sociales.

Se cansó de que TN refrite su historia de amor y los mandó al frente en Twitter: ”Pasaron más de 3 años”

“Tuvo un amor platónico con su jefe y él le hizo una promesa que pudo cumplir 14 años después”, se titula la nota difundida por la señal de noticias TN que provocó el enojo de la protagonista de la historia.

Con un fuerte descargo que se hizo viral, la joven aclaró que “pasaron más de 3 años” y pidió que dejen “de subir esta nota como actual”.

“Entiendo que sean una manga de inútiles que no sepan generar contenido. Pero no me rompan más las pelotas. Saludos”, agregó en su mensaje publicado en la red social ‘X’.

La historia de Lucía vende y TN la sube una y otra vez, sin avisar que es un “refrito”, como si fuera una primicia reciente.

Hola @todonoticias , pueden dejar de subir esta nota como actual? Pasaron más de 3 años. Entiendo que sean una manga de inútiles que no sepan generar contenido. Pero no me rompan más las pelotas. Saludos pic.twitter.com/fRXoKMNsSV — Lucía 🪷 (@luabt85) March 25, 2025

El mensaje del ex jefe de Lucía al ver que la historia sigue haciéndose viral

“Parece que quieren que volvamos, pero vos ya sabes que no salgo con peronistas”, comenta el jefe y agrega: “siempre me gustó lo que tuvimos porque sos una gran persona, te quiero mucho”, detalló uno de los protagonistas de la historia que el medio publica una y otra vez.

Otra usuaria comentó que le pasaba lo mismo con la radio: “Una vez llamé a la radio a los 10 años y siguieron pasando mi audio por años! Y solamente pedía el tema come clean de hillary duff, un día mi papá me retó porque pensó que llamaba a la radio desde la escuela”.