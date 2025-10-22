ESCUCHÁ RN RADIO
Se conoció el apodo que las esposas de los jugadores de La Scaloneta le pusieron a Wanda Nara

Las “primeras damas” del deporte le hicieron la cruz a la conductora por su polémica actitud con Valentina Cervantes.

En medio de los rumores que circularon en los últimos días, que indican que Wanda Nara habría mensajeado a Enzo Fernández ignorando que está en pareja con Valentina Cervantes, se conoció que las esposas de la Selección Argentina habrían apodado a la empresaria de una manera muy curiosa. 

Filtran el chat de las esposas de la Selección y el apodo para Wanda Nara

Según reveló Yanina Latorrre en Sálvese quien pueda, Cervantes no se mostró preocupada ante la insinuación de Wanda a su pareja y, si bien lo dejó pasar, no dudó en comentárselo a su círculo íntimo en el famoso grupo de chat con las “primeras damas” de la Selección.

En Pasó en América (América TV)Ailén Bechara dio a conocer el curioso apodo que las mujeres de la Selección le pusieron a Wanda tras su polémica actitud.

“Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar», comenzó la panelista.

“Lo que me están contando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron ‘Tatiana a la vista‘. Las administradoras del grupo son varias”, relató.

No solo quedó allí, sino que en el grupo habrían pedido un “castigo” hacia Wanda, por insinuársele a la pareja de una de ellas: “Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo”. 


