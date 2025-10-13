Maxi López fue con los tapones de punta contra Wanda Nara en el debut de MasterChef Celebrity

Este lunes 13 de octubre se encendieron las hornallas del reality de cocina más popular de la televisión. Con la conducción de Wanda Nara, comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity, que ya desde su primer programa dio que hablar.

Antes de presentar al jurado (Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui), durante la presentación de Maxi López, uno de los participantes más esperados de la temporada, se vivió un momento cargado de picante cuando la propia Wanda, exesposa del futbolista, le preguntó si se manejaba bien en la cocina.

La picante respuesta de Maxi López a Wanda Nara en el debut de MasterChef Celebrity

Con una sonrisa irónica, López respondió: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, desatando risas en el estudio y sorprendiendo al jurado y al público.

El comentario, claramente dirigido a la conductora, se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron el humor filoso del exdelantero y la actitud profesional de Wanda, que continuó con el programa sin perder la compostura.

Así, MasterChef Celebrity arrancó su nueva temporada con polémica, humor y la promesa de convertirse nuevamente en uno de los programas más comentados de la televisión argentina.

