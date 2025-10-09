ESCUCHÁ RN RADIO
MasterChef en Telefe: “Wanda Nara es lo más”, dijo Eugenia Tobal

Eugenia Tobal, convocada a la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe, habló de su experiencia en la cocina y destacó a Wanda Nara. Los detalles. 

Eugenia Tobal es una de las figuras convocadas para la nueva edición de “MasterChef Celebrity, que viene con muchos guiños al Wandagate, desde las promos que lanzó Telefe hasta los convocados para participar en el certamen. En ese sentido, la actriz contó cómo se lleva con Wanda Nara.

MasterChef en Telefe: “Wanda Nara es lo más”, dijo Eugenia Tobal

En diálogo con Intrusos, Eugenia Tobal contó cómo le está yendo con las grabaciones de MasterChef, donde ya sufrió un accidente, a pesar de ser una de las mejores en la cocina.

Me corté en casa. Le estaba enseñando a mi marido a usar la mandolina y yo, recanchera, le dije ‘bueno, ahora le tenés que poner el protector’. Y me corté el dedo. Me saqué un pedacito de dedo, pero rápidamente fui a Las Lomas y ya está, gajes del oficio”, relató la actriz.

Mucho estrés, mucha emoción. Todavía no lo estamos disfrutando al mil porque es mucha presión y mucho nervio”, agregó Eugenia, que destacó que Marixa Balli “es una genia”. “Nos emocionamos todos, chicos. Es que entre los nervios, la emoción, el que te juzguen, el que cocinas, si algunos cocinan más, menos, pero todo es una muestra de lo que uno sabe hacer y nada, es mucho nervio. Se van a sorprender con Marixa”, reveló.

Por su parte, dijo que hará todo lo posible por durar en el certamen. Mientras que al ser consultada por su relación con Wanda Nara, la conductora del reality, destacó que no la ve demasiado, pero que le cae muy bien: “No nos cruzamos mucho, pero Wanda es lo más”.

Cabe destacar que Eugenia Tobal fue pareja de Nicolás Cabré, perdió un embarazo y luego el actor confirmó su relación con Eugenia “la China” Suárez, la “enemiga” en común que tendrían Tobal y Wanda.

NA


