Tras su conflicto con Wanda Nara hizo la mejor milanesa de todas las temporadas de MasterChef Celebrity  

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina sigue dando que hablar, y esta vez la protagonista fue Valentina Cervantes, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández, quien sorprendió al jurado con un plato que hizo historia en el programa.

Durante la emisión del lunes, la participante se enfrentó al desafío de preparar una milanesa con guarnición, y su propuesta conquistó por completo a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Valentina eligió una milanesa de pollo acompañada por una guarnición de acelga con queso, una combinación simple pero ejecutada a la perfección.

Valentina Cervantes es la dueña de la mejor milanesa de MasterChef

“Hemos comido milanesas por doquier, pero puedo decir que esta es la mejor milanesa que hemos comido en todas las ediciones de MasterChef Celebrity”, expresó Donato De Santis, generando una ovación en el estudio.

El momento también tuvo un toque de humor cuando Wanda Nara, conductora del ciclo, le preguntó a Valentina:

“¿Le querés decir algo a Enzo, que seguro nos está mirando?”

Entre risas, la joven respondió:

“Tenemos muchos años todavía para que le siga haciendo milanesas.”

A lo que Wanda cerró con un guiño:

“Es una gran declaración de amor.”

Sin embargo, la buena onda en el estudio contrastó con los rumores previos a la emisión. Según trascendió en las redes, años atrás Wanda Nara habría intentado comunicarse con Enzo Fernández tras verlo pasear por su barrio, lo que habría generado cierta incomodidad entre ambas.

A pesar de esos rumores, Valentina Cervantes se ganó los aplausos del jurado y del público, consolidándose como una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity 2025 con una milanesa que ya quedó en la historia del programa.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre el mensaje privado que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández

En medio de las versiones de que tiene “mala onda” con la conductora de “MasterChef Celebrity”, la participante del reality se refirió al supuesto motivo de este malestar.

Días atrás, trascendió que Wanda Nara le habría mandado un mensaje privado a Enzo Fernández. “Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”, le escribió supuestamente hace más de un año en un chat que inició después de verlo pasear por un country de zona norte.

A raíz de este rumor, empezó a circular que el gesto de la mediática no le habría gustado nada a Valentina Cervantes, pareja del futbolista y mamá de sus dos hijos. Incluso, cobró fuerza la versión de que ese sería el motivo de una mala relación entre ellas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con Sálvese quién pueda (SQP), “Valu” tomó la decisión de no entrar en polémicas con la conductora de la competencia culinaria. “No hay ningún problema con Wanda. Siempre van a tratar de generarlo, pero es algo de la gente. Yo no tengo ningún problema”.