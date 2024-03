La polémica letra de Catriel y Paco Amoroso que podría meterlos en problemas legales con el hermano de Natacha Jaitt

El dúo de raperos Catriel y Paco Amoroso mostraron un adelanto de su nuevo en Instagram, la letra de la canción generó polémica por sus implicancias políticas, pero también por la mención a la vedette Natacha Jaitt, quién falleció en sospechosas circunstancias en 2019.

«Puede la que puede, puede la que puede, no me cierra una motosierra, cocina de piedra lo tiro al chowfan, música perra, arruina la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mery, como Tini, como Lola estoy high» dice la letra que hace referencia a la «motosierra» de Javier Milei, pero también a las cantantes María Becerra, Tini y Lola Índigo que colaboran en el tema «High».

Sin embargo, la parte de la canción que generó polémica es otra. «Si digo verdades me van a limpiar como a Natacha Jaitt» canta Catriel en el tema. El clip se viralizó rápidamente por las redes hasta que llegó hasta Ulises Jaitt, el hermano de la actriz.

«Paco Amoroso y Catriel: Tienen 24 horas, para eliminar el nombre de mi hermana de su pedorro video, de lo contrario se iniciarán las acciones legales correspondientes» escribió en Twitter Ulises.

La modelo, actriz y vedette Natacha Jaitt falleció en 2019 en circunstancias sospechosas que aún investiga la justicia. En el marco de la causa por abuso sexual a menores en el Club Atlético Independiente Jaitt afirmó en el programa de Mirtha Legrand que en el mundo del espectáculo, la política y el periodismo había muchos abusadores de menores. Posteriormente, declaró ante la Fiscalía de Avellaneda en dicha causa.

La modelo falleció luego de haber tuiteado «No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit». La causa de muerte de la artista continua siendo investigada por la justicia.

Por ahora, ninguno de los dos músicos han hecho declaraciones al respecto.