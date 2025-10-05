Se filtró un fuerte cruce entre una participante y el jurado de “MasterChef Celebrity” durante las grabaciones
Los 24 participantes ya están abocados de lleno a las grabaciones del reality y ya se dieron los primeros chispazos con el jurado.
Las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzaron. Si bien recién es el comienzo del reality, trascendió que ya hay polémica con los participantes.
“El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, informó Ángel de Brito en sus redes sociales. Y agregó: “Y Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando. No pasó nada grave”.
Sobre la versión del enojo de la cantante de “La Cachaca” con el jurado de la cocina, el periodista explicó: “Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”.
Uno por uno: Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025
Se acerca el estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.
Wanda Nara y Vero Lozano, conductoras del reality, revelaron todos los participantes que formarán parte de la edición 2025.
Así, Telefe puso fin a las especulaciones sobre los posibles elegidos y publicó la lista oficial de quienes debutarán el próximo 30 de septiembre.
Entre los hombres, los participantes anunciados son los siguientes:
- Agustín “Cachete” Sierra
- Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli
- Andrés “Andy Chango” Fejerman
- Claudio “Turco” Husaín
- Diego “Peque” Schwartzman
- Esteban Mirol
- Ian Lucas
- Luis Ventura
- Maximiliano López
- Pablo Lescano
- Roña Castro
- Leandro “Chino” Leunis
- Miguel Ángel Rodríguez
Por el lado de las mujeres, estas son las integrantes confirmados:
- Emilia Attias
- Eugenia Tobal
- Evangelina Anderson
- Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva
- Susana Roccasalvo
- Marisa “Marixa Balli” Caballi
- Romina “Momi” Giardina
- Sofía Martínez
- Valentina Cervantes
- Sofía “La Reini” Gonet
- Julia Calvo
