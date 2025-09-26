En las últimas horas se conoció cuándo comenzaría el programa de cocina de Telefe. Mirá acá cuál es la posible fecha de estreno del reality de cocina.

MasterChef Celebrity: se reveló la fecha de estreno ¿Cuándo comenzaría el reality?

MasterChef Celebrity comenzará muy pronto. El reconocido reality show de cocina estará conducido nuevamente por Wanda Nara y contará con la presencia del clásico jurado, integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

En esta edición 2025, el programa contará con la presencia de 24 celebridades, que tratarán de demostrar sus habilidades culinarias en la cocina. Además, el reality se transmitirá por primera vez en streaming con reacciones en vivo, con la conducción de Nati Jota y Grego Rossello. Este es un formato pensado para cautivar al público digital y sumar nuevas audiencias.

Hace algunas horas, se reveló la posible fecha de estreno del reality. Según el periodista Leo Arias, MasterChef Celebrity comenzaría el próximo martes 14 de octubre por la pantalla de Telefe. La competencia comenzará cuando termine La Voz Argentina, que está transitando sus etapas decisivas.

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes serán los participantes?

El jueves 4 de septiembre se revelaron todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025. El anuncio se realizó en un programa especial, conducido por Wanda Nara y Vero Lozano.

Los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity:

Andy Chango: cantante y compositor



Agustín «Cachete» Sierra: actor



Esteban Mirol: periodista



Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)



Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis



Emilia Attias: actriz y DJ



Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA



Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara



La Joaqui: cantante



Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández



Eugenia Tobal: actriz



Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)



Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis



Diego «Peque» Schwartzman: extenista



Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista



Alex Pelao: influencer y humorista



Sofi Martínez: periodista



Ian Lucas: youtuber



Susana Roccasalvo: periodista



Roña Castro: exboxeador



Miguel Ángel Rodríguez: actor



Leandro «Chino» Leunis: conductor



Julia Calvo: actriz



Sofía «La Reini» Gonet: influencer

MasterChef Celebrity: se confirmó la primera baja del reality y ya se conoce al reemplazante ¿Quién es?

MasterChef Celebrity sufrió una inesperada baja, solo unos días después de confirmar a los 24 participantes. En LAM, Ángel de Brito anunció que el reality de Telefe suma una nueva polémica, ya que mencionó que una de las participantes confirmadas solo estará un mes en el certamen. Se trata de Momi Giardina, quien es parte del programa de streaming «Nadie dice nada» y del «React La Voz«.

La sorpresa de los panelistas fue total. Luego, el conductor reveló quién será la reemplazante de la actriz: «La reemplazante de Momi es Selva de GH«. Después, de Brito contó que la mujer de 51 años estuvo entre los primeros confirmados, pero la bajaron cuando la influencer le dio el sí al realiy de cocina.