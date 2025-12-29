¡Confirmado! Stranger Things estrena en Año Nuevo y Netflix anunció el horario del último capítulo en Argentina

El fenómeno cultural que comenzó en 2016 está a punto de bajar el telón. Stranger Things 5 llega a su conclusión definitiva este miércoles 31 de diciembre, en una movida inédita de Netflix para que los fanáticos despidan el 2025 junto a Eleven y el grupo de Hawkins.

El cierre no será un capítulo más: se trata del Volumen 3, un evento único compuesto por un solo episodio titulado «The Rightside Up», que tiene la ambición y la escala de un tanque de Hollywood.

Horario confirmado: ¿a qué hora se estrena Stranger Things en Argentina?

Para los seguidores locales, el timing es extremo.

El episodio final estará disponible en la plataforma a las 22 de Argentina, justo cuando las familias comiencen la previa de la medianoche.

Un final de cine: duración y qué esperar

Los hermanos Duffer no se guardaron nada para el gran cierre. Netflix confirmó que el capítulo final durará 2 horas y 8 minutos, superando el metraje de muchas películas actuales.

Las claves del desenlace: