¡Confirmado! Stranger Things estrena en Año Nuevo y Netflix anunció el horario del último capítulo en Argentina
Tras 9 años de misterio, la serie de Netflix estrena su episodio definitivo este 31 de diciembre. La batalla contra Vecna tendrá una duración récord y promete sacrificios desgarradores.
El fenómeno cultural que comenzó en 2016 está a punto de bajar el telón. Stranger Things 5 llega a su conclusión definitiva este miércoles 31 de diciembre, en una movida inédita de Netflix para que los fanáticos despidan el 2025 junto a Eleven y el grupo de Hawkins.
El cierre no será un capítulo más: se trata del Volumen 3, un evento único compuesto por un solo episodio titulado «The Rightside Up», que tiene la ambición y la escala de un tanque de Hollywood.
Horario confirmado: ¿a qué hora se estrena Stranger Things en Argentina?
Para los seguidores locales, el timing es extremo.
El episodio final estará disponible en la plataforma a las 22 de Argentina, justo cuando las familias comiencen la previa de la medianoche.
Un final de cine: duración y qué esperar
Los hermanos Duffer no se guardaron nada para el gran cierre. Netflix confirmó que el capítulo final durará 2 horas y 8 minutos, superando el metraje de muchas películas actuales.
Las claves del desenlace:
- La batalla final: Hawkins se encuentra totalmente sitiada y bajo la sombra del Upside Down, que se ha abierto paso al mundo real.
- El factor Vecna: El enfrentamiento definitivo contra el villano promete una despliegue visual sin precedentes.
- El destino de los personajes: Los creadores adelantaron un final «emotivo y cargado de acción», lo que encendió las alarmas por posibles sacrificios de protagonistas clave para cerrar la historia.
