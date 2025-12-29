ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

¡Confirmado! Stranger Things estrena en Año Nuevo y Netflix anunció el horario del último capítulo en Argentina

Tras 9 años de misterio, la serie de Netflix estrena su episodio definitivo este 31 de diciembre. La batalla contra Vecna tendrá una duración récord y promete sacrificios desgarradores.

Redacción

Por Redacción

El fenómeno cultural que comenzó en 2016 está a punto de bajar el telón. Stranger Things 5 llega a su conclusión definitiva este miércoles 31 de diciembre, en una movida inédita de Netflix para que los fanáticos despidan el 2025 junto a Eleven y el grupo de Hawkins.

El cierre no será un capítulo más: se trata del Volumen 3, un evento único compuesto por un solo episodio titulado «The Rightside Up», que tiene la ambición y la escala de un tanque de Hollywood.

Horario confirmado: ¿a qué hora se estrena Stranger Things en Argentina?

Para los seguidores locales, el timing es extremo.

El episodio final estará disponible en la plataforma a las 22 de Argentina, justo cuando las familias comiencen la previa de la medianoche.

Un final de cine: duración y qué esperar

Los hermanos Duffer no se guardaron nada para el gran cierre. Netflix confirmó que el capítulo final durará 2 horas y 8 minutos, superando el metraje de muchas películas actuales.

Las claves del desenlace:

  • La batalla final: Hawkins se encuentra totalmente sitiada y bajo la sombra del Upside Down, que se ha abierto paso al mundo real.
  • El factor Vecna: El enfrentamiento definitivo contra el villano promete una despliegue visual sin precedentes.
  • El destino de los personajes: Los creadores adelantaron un final «emotivo y cargado de acción», lo que encendió las alarmas por posibles sacrificios de protagonistas clave para cerrar la historia.

Temas

Año nuevo

Netflix

Stranger Things

El fenómeno cultural que comenzó en 2016 está a punto de bajar el telón. Stranger Things 5 llega a su conclusión definitiva este miércoles 31 de diciembre, en una movida inédita de Netflix para que los fanáticos despidan el 2025 junto a Eleven y el grupo de Hawkins.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios