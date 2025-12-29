Se conoció un nuevo parte médico de Christian Petersen: «Se encuentra hemodinámicamente estable»

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este lunes 29 de diciembre un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen. El reconocido chef fue trasladado el pasado viernes en un vuelo desde Neuquén. Cómo se encuentra a días de su traslado sanitario.

Según el documento oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri, Petersen «continúa internado en unidad coronaria, bajo control clínico permanente».

A su vez, respecto a su evolución inmediata tras el viaje y el ingreso, el informe destaca que «se encuentra hemodinámicamente estable».

Los médicos indicaron que, como parte del seguimiento del cuadro, se prevé la «realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas», siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos complejos.

Asimismo, la institución remarcó que mantendrá una estricta política de privacidad y secreto médico para resguardar la intimidad del paciente y su familia, por lo que no se brindarán mayores detalles técnicos sobre la evolución clínica diaria.

La familia de Christian Petersen agradeció a los médicos de Neuquén

Petersen arribó a Buenos Aires el viernes 26 de diciembre sin complicaciones durante el vuelo, luego de haber permanecido internado en la terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de haber sufrido una descompensación cardíaca en el volcán Lanín y recibir las primeras atenciones en Junín de los Andes.

La familia del cocinero se ha mantenido hermética desde entonces. Sin embargo, antes de las fiestas, su hermano Roberto Petersen utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de gratitud hacia el sistema de salud neuquino.

«Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza», expresó Roberto, destacando la labor de los profesionales patagónicos que lograron estabilizar un cuadro que incluyó fibrilación auricular y falla multiorgánica.