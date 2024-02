La mamá de Rosina de Gran Hermano está furiosa con Lucía: «No la estás respetando»

Lucía Maidana exparticipante de Gran Hermano sorprendió días atrás al confesar que se sentía atraída por Rosina Beltrán. La revelación enfureció a Fabiana Vadagnini, mamá de la participante uruguaya.

«Estoy triste. Sé que la voy a pasar bien, pero estoy triste, la extraño mucho«, dijo la salteña con lágrimas en los ojos en el programa A la Barbarossa de Telefe, luego de quedar fuera del repechaje que propuso la producción del reality.

«Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta. La quiero mucho», agregó Lucía, al recordar la relación que forjó con Rosina dentro de la casa.

«Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Hoy no sé con quién hablar. La necesito», continuó la salteña.

Gran Hermano: la mamá de Rosina cruzó a Lucía

Las palabras de Lucía no cayeron para nada bien en la mamá de Rosina, Fabiana Vadagnini. La mujer utilizó su cuenta de Instagram para criticar lo sucedido.

«Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de amigas», dijo Fabiana.

«Lucía creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios», cerró.