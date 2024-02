El desconsolado llanto de Agostina por la visita de su hija en Gran Hermano

Durante la noche de ayer, se vivió un nuevo «congelados» en Gran Hermano que ha sido catalogado por algunos de los fanáticos como el más emotivo hasta el momento. Ingresó Morena, la hija de 16 años de Agostina Spinelli. Minutos después, Bautista Masías también fue agasajado con la visita de su madre.

Los «hermanitos» estaban muy tranquilos en el living de la casa, cuando repentinamente sonó la alarma que anunciaba el inicio del «congelados» un juego donde alguno de los seres queridos de los participantes ingresan a la casa mientras ellos deben permanecer inmóviles o serán sancionados.

“Hola, ¿Cómo andan?¿Todo bien? Ay que lindo verlos a todos, qué emoción.» dijo Morena, la hija de la policía mientras ingresaba a la casa más famosa del país. Instantáneamente Agostina se puso a llorar.

“¿Te voy a abrazar, sí? Pero quedate quieta” le advirtió la adolescente a su mamá. “Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos” dijo More mientras agarraba de las manos a su desconsolada madre.

“Ojalá todos pudieran ver lo que sos como mamá. Cuando crezca quiero ser como vos en todos los aspectos” expresó la joven, mientras varios participantes se emocionaban hasta las lágrimas con sus palabras.

“Te extraño y te miro todos los días. Sos valiente y la mejor del mundo, te lo voy a repetir siempre porque sé que muchas veces soy fría. Tenerte lejos me hizo querer decirte cosas que nunca te dije. Sé que no me esperabas, te admiro de una forma increíble, sos la mejor del mundo. Espero que puedas estar mucho mejor porque te lo merecés, sos una buena persona y con muchos valores, lo sabés” continuó Morena mientras su madre lloraba.

Luego «El Big» comenzó con la cuenta regresiva para que la adolescente saliera de la casa y antes de irse reitero que no se merecía malos tratos, haciendo referencia a la pelea entre su mamá y Juliana «La Furia».

Cuando su hija salió de la casa y finalmente se pudo mover Agostina se tiró sobre la mesada y continuó llorando mientras sus compañeros la abrazaban. «No me esperaba que viniera, entró con una actitud increíble. No lo puedo creer» expresó la jugadora.

Minutos más tarde, tuvo lugar otra visita emotiva en la casa: entró María, la mamá de Bautista que viajó exclusivamente desde Uruguay para ver a su hijo. María, expresó ser una mujer de pocas palabras, le dijo a su hijo que esperaba que haya tendido la cama, lo abrazó y le dijo que su hermano y su papá le mandaban saludos.