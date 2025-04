Se picó entre More Rial, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno: «la vergüenza de tu familia»

Fefe Bongiorno vs More Rial

More Rial se enojó con las «Suricatas» de LAM, Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa y apuntó fuertemente contra ambos en su cuenta oficial de Instagram. La influencer los acusó de difundir audios falsos para incriminarla y aseguró que comenzará acciones legales contra ellos. Por su parte, los «angelitos» se defendieron de forma contundente.

«Dedícate a chuparle las medias a Ángel»: More Rial fue lapidaria contra LAM

More Rial se cansó y salió a defenestrar al equipo de LAM. La joven ha estado pasando un difícil momento: estuvo presa por un supuesto robo en la provincia de Buenos Aires, pasando varios días alejada de sus hijos.

La joven permanece en prisión domiciliaria desde febrero, sin embargo, se difundieron algunos audios comprometedores en las últimas horas que podrían llegar a complicar su situación. Los audios fueron difundidos en LAM (América TV), algo que no el gustó nada a la hija de Jorge Rial.

«La poca seriedad de algunos periodistas que replican audios de un preso en Uruguay solo a efecto de ensuciar mi nombre. Esos audios fueron vendidos y son totalmente falsos«, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

«Esta misma persona intentó extorsionar a otra de la farándula con denuncias de abuso sexual. Ya le pedí a Alejandro Cipolla que inicie las acciones legales correspondientes. Los periodistas que avalen esta falacia van a ser demandados», aseguró.

More desató su furia contra las «suricatas» de LAM

Luego, no tuvo pelos en la lengua y apuntó contra Pepe Ochoa. «Pepe, el inservible juega al periodista y subís todo falso sin chequear la fuente o veracidad. Mejor dedícate a lo que haces mejor, chupar las medias de Ángel, lustrarle los zapatos o lo que hagan en la intimidad», escribió Rial.

Después, fue contra el periodista e influencer Fefe Bongiorno: «Y el otro que está con Pepe, ni su nombre se. Vos sí que sos el real cuatro de copas, estás sentado ahí con qué sentido, sos una planta. Cuando sepa tu nombre hablo de vos, pero no sé qué decir. ¿Tu trabajo cuál es?«.

El «tuitero» le respondió en X y la trató de delincuente, ladrona serial que usa a hijo de 5 meses como escudo y de ser la decepción de toda su familia. Además, en vivo por LAM dijo: «Por lo menos no soy un delincuente, por ahora no tengo ninguna causa. Con eso duermo tranquilo«.

La publicación que hizo en X Fefe Bongiorno tras las historias de More Rial

Por su parte, Pepe Ochoa también se defendió en la pantalla de América TV: «Ayer More nosotros pasamos acá un audio en donde vos hablás. No me voy a poner a armar un audio hecho con inteligencia artificial«. Luego, sumó: «Creo que soy la única persona que trae mucha info tuya, pero jamás hice un juicio de valor tuyo, porque me da mucha pena«.