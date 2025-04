Detuvieron al cómplice de Morena Rial, Tadeo Suárez, vinculado a robos millonarios

Tadeo Suárez y More Rial.

Este lunes, Tadeo Suárez, el joven uruguayo señalado como cómplice de Morena Rial, fue detenido tras ser vinculado a múltiples robos millonarios y a un plan delictivo internacional que incluía víctimas de alto perfil en Uruguay. Suárez, quien meses atrás había denunciado por abuso a Carlos Perciavale en el programa LAM, quedó en el centro de la polémica luego de que se reprodujeran audios y chats que lo comprometen junto a Rial y otros involucrados.

Según la investigación, Suárez estaría relacionado con bandas de robo, barras bravas y piratas del asfalto, operando tanto en Argentina como en Uruguay. En LAM, el panelista Pepe Ochoa presentó dos conversaciones clave: una entre Suárez y Morena Rial, y otra con Alan Cañete, también implicado en las causas por robo que pesan sobre la hija de Jorge Rial. Los audios revelan la planificación de un golpe que podría haber dejado un botín de entre 60 y 110 mil dólares, con la posibilidad de llegar a 200 mil si se acumulaban más días de recaudación.

En uno de los mensajes de voz emitidos al aire, Suárez dice: “Estaba hablando con More. Es poca plata para ser muchas personas y se va a ir mucho la guita. Por lo que tengo entendido se va a acumular. Si van a venir tantos, hay que esperar al lunes y hackear y se consigue otra casa y capaz hay 200 palos”. En otro audio, agrega: “Pero entrar por 60 mil dólares, siete personas, me parece mucho. No sé qué pensás vos. Porque la otra es esperar al finde, que se acumule lo del sábado y sacar 100, 150 palos. Y hay una casa más que estoy averiguando y viendo los movimientos que es del dueño de un re pub”.

Los chats entre Morena Rial y Suárez también salieron a la luz. En uno de ellos, Rial le reclama: “Deberías averiguar una combi de Montevideo a Melo para esta noche. ¿O en qué pensás que voy a ir?”. Además, se expuso un audio en el que Suárez detalla a una cuarta persona el funcionamiento de la banda en Córdoba y Buenos Aires, y sus planes en Montevideo, donde incluso se menciona a Perciavalle como una posible víctima.

A pesar de que el principio de non bis in idem —que prohíbe juzgar o sancionar dos veces por el mismo hecho— podría evitar complicaciones legales para Suárez por delitos previos, un nuevo dato surgido de los chats podría ser considerado por la justicia uruguaya, abriendo una nueva línea investigativa. Las autoridades recomendarán a las víctimas presentar denuncias tanto en Uruguay como en Argentina para avanzar en el caso.