Semana Santa: disfrutá de esta riquísima rosca de Pascua sin harina y en solo 5 pasos

Lista de Ingredientes Manteca: 100 gramos Azúcar: 100 gramos Huevos: 3 unidades Ralladura: de 1 naranja Almidón de maíz: 100 cc Fécula de mandioca: 100 gramos Harina de arroz: 50 gramos Leche en polvo: 50 gramos Sal: 1 pizca Goma xántica: 5 gramos Levadura seca: 10 gramos Leche: 50 cc Chocolate: a gusto

La rosca de Pascua es una tradición que no puede faltar en las mesas de Semana Santa. Si no podés (o no querés) consumir harinas, esta receta sin gluten te va a encantar. Te lo proponemos para que pongas manos a la obra y no te quedes sin disfrutar. ¡A probar!

Cómo hacer rosca de Pascua sin harina: el paso a paso de una receta súper fácil

Para hacer esta receta de rosca de Pascua sin harinas y súper fácil, este es el paso a paso:

Paso 1.

Aceitá y enhariná un molde savarín, de unos 26 centímetros de diámetro.

Paso 2.

Batí la manteca con el azúcar y agregá, de a uno, los huevos.

Incorporá a la mezcla la ralladura de naranja.

Paso 3.

Aparte, mezclá los ingredientes secos y adicioná la preparación anterior.

Agregá la leche tibia y formá una masa.

Dejala descansar unos 30 minutos, aproximadamente, hasta que la preparación duplique su volumen.

Paso 4.

Una vez que la masa descansó y multiplicó su volumen, pincelala con huevo batido.

Decorá la preparación con crema pastelera y llevala al horno, por unos 30 minutos.

Paso 5.

Dejá enfriar la rosca y desmoldala.

Se puede decorar con hilos de chocolate y granas de azúcar.

¡Ahora sí, a disfrutar!

¿Cómo hacer la crema pastelera para esta receta de rosca de Pascua sin harina?

Para la crema pastelera de esta receta de rosca de Pascua sin harina, vas a necesitar estos ingredientes:

2 yemas

2 cucharadas de almidón de maíz

250 cc de leche

75 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ahora, con ellos, debés:

Integrá las yemas con el almidón de maíz.

Aparte, calentá la leche con el azúcar. Una vez que esta preparación esté tibia, volcar una parte sobre las yemas, posteriormente el resto.

Llevá todo a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que espese.

Antes de apagar el fuego, incorporá el extracto de vainilla.

