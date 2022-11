«Serás su abuelita»: los crueles comentarios contra Hilary Swank por ser madre a los 48 años

La actriz Hilary Swank, reconocida por ser la protagonista del film «Millon Dollar Baby» junto a Clint Eastwood, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida: está embarazada de gemelos, a los 48 años. Sin embargo, esa felicidad se vio amenazada por los comentarios de sus seguidores en redes sociales.

La artista, que ha tenido otros destacados papeles en diversas películas de Hollywood, hizo el anuncio en el programa de prime time «Good Morning América» en medio de una entrevista y reveló, además, que serán sus primeros hijos.

«Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer» fue su declaración pública, que sorprendió a los conductores del ciclo.

Swank decidió contar sobre el embarazo al comienzo del segundo trimestre de gestación, para garantizar que las condiciones sean las correctas.

Las redes sociales, foro de ataque contra Hilary Swank

Como ha ocurrido en otros casos y con otras celebridades, las redes sociales inmediatamente se volvieron un espacio hostil para Hilary Swank. Es que allí se expusieron los peores prejuicios contra ella, por decidir sobre su maternidad cerca de los 50 años.

“Wow a esta edad ya lo que hay que tener es nietos no hijos”, “serás como su abuelita”, “ya estás muy vieja para esto, no los verás crecer”, “la peor edad para tener hijos”, y “por favor ya a esta edad no tengan hijos” fueron algunas de las polémicas opiniones.

Swank se encuentra casada con el empresario Philip Schneider, desde agosto de 2018, tras dos años de novios. Finalmente, la actriz cumplió su deseo de maternar y se muestra feliz en sus redes sociales por lo que considera «una bendición». Lejos quedan las críticas en su contra.