Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó una noticia de impactante rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, habrá un megaespectáculo durante el medio tiempo de la final del campeonato de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Qué artistas estarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Los artistas elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo son la barranquillera Shakira, la reina del pop Madonna y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS. El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con producción de Global Citizen.

El objetivo solidario detrás del espectáculo

Esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Cómo se anunció el histórico show del Mundial

Chris Martin, impulsor de la idea, fue el encargado de anunciar los nombres de los artistas que se subirán al escenario durante la final del Mundial con un video que protagonizó con la presencia de The Muppets. En el clip, el cantante y Elmo nombraron a los artistas que mejor representan la “unidad”.

“El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega al estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial comisariado por Chris Martin”, escribieron en la cuenta oficial de FIFA.

Cómo funcionará la recaudación durante el Mundial 2026

“Una primera Copa Mundial de la FIFA, el Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será donado al Fondo”, explicaron sobre la idea detrás de la propuesta.