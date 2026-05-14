Mercado Libre se queda en la Patagonia: llevará envíos a Neuquén y Bariloche con un servicio aéreo

Mercado Libre, el gigante tecnológico del empresario Marcos Galperin, consolidará sus operaciones en la Patagonia. Lo hará por medio de un esquema de vuelos comerciales y de carga, que llevarán envíos a Neuquén y Bariloche, además de otras dos localidades del sur del país.

El servicio, que había comenzado como un proyecto piloto para la capital neuquina el año pasado, fue confirmado este lunes en un comunicado de prensa, donde se presentó la expansión de la red logística en la región con el objetivo de ofrecer «entregas rápidas» y transportar hasta 16.000 envíos diarios.

Las frecuencias semanales serán cinco y cubrirán, además de Neuquén, a Bariloche, Ushuaia y Trelew, ciudad que ya había entrado en el periodo de prueba que inició en septiembre de 2025 y fue anticipado por Diario RÍO NEGRO.

Mercado Libre en Neuquén y Bariloche: envíos en 48 horas

«Esta iniciativa permitirá que miles de usuarios en el sur del país accedan a los productos del marketplace en plazos de hasta 48 horas en una región donde históricamente los tiempos de entrega representaron un desafío logístico», informó la compañía.

La operatoria combinará «distintos modelos logísticos para ampliar la cobertura aérea» sobre la Patagonia.

Para las entregas rápidas en Ushuaia y Bariloche, se informó que la empresa comenzó a utilizar espacio de bodega en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, formato que permite aprovechar «la infraestructura de vuelos regulares para transportar paquetes de manera eficiente», se anunció.

Por otra parte, Mercado Libre confirmó la «consolidación» de su primera red de carga aérea doméstica en el país con envíos a Neuquén y Trelew, luego del proyecto piloto iniciado en 2025 junto a la línea aérea estatal y la firma Innova Logistic, del grupo Mirgor.

La propuesta «también impulsó el desarrollo de nuevas terminales de carga aérea en estos destinos, fortaleciendo la infraestructura logística regional y habilitando por primera vez en el país una operación de cabotaje desde Ezeiza», agregó el documento de la firma.

Desde Mercado Libre describieron que estas iniciativas son parte de una estrategia «para seguir federalizando su logística» y evitar que la distancia «sea un obstáculo a la hora de comprar o vender».

“La Patagonia siempre presentó desafíos logísticos enormes para el comercio electrónico. Con esta expansión buscamos reducir esos tiempos de entrega y mejorar el acceso a millones de productos para usuarios y vendedores del sur del país», señaló por su parte Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina.

El ejecutivo resaltó la elección del Hot Sale para hacer este anuncio ya que es «uno de los momentos de mayor actividad del comercio electrónico en el país».

Vuelos de carga a Neuquén: lo que se sabe hasta ahora

Desde el Gobierno provincial confirmaron a este medio la continuidad de los vuelos al aeropuerto Presidente Perón, aunque descartaron contar con mayor información sobre el acuerdo comercial, al que describieron como un convenio entre privados.

A su vez, fuentes de la estación aérea recordaron que el servicio había comenzado como una iniciativa piloto de tres meses, con posibilidad de mantenerse de resultar exitosa. «Parece que es algo más serio ahora», agregaron.

La idea, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, sería extender las frecuencias por otros 12 o 18 meses en función de la recepción que se logró en Neuquén, base de operaciones para buena parte de la industria ligada a Vaca Muerta.

Hasta el año pasado el servicio de carga funcionaba, una vez que se retiraban los envíos, en una globa dispuesta en uno de los laterales del aeropuerto. Allí se preparaban pallets y se les deba recepción a los camiones preparados para luego transportarlos.

Pablo Navarrete, director senior de Operaciones Aéreas en Mercado Libre, sostuvo en el comunicado que la firma seguirá «evaluando nuevas oportunidades para expandir» su operación aérea en el territorio argentino.