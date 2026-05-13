Creó una app con inteligencia artificial para encontrar la figurita que te falta del Mundial 2026 y ya es furor

El furor por el álbum del Mundial 2026 volvió a instalar una escena clásica en Argentina: chicos, adolescentes y adultos buscando figuritas repetidas, organizando intercambios y tratando de completar las páginas más difíciles. Pero esta vez, la tecnología apareció como una aliada inesperada.

En medio de esa pasión mundialista nació Figuri App, una aplicación creada por el desarrollador rosarino Octavio Berruti, que utiliza inteligencia artificial y geolocalización para conectar personas que tienen las figuritas que otros necesitan.

Fotos: Panini.-

La historia fue contada por el propio creador en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, donde explicó cómo surgió la idea y por qué decidió crear una herramienta pensada especialmente para coleccionistas.

Escuchá a Octavio en RÍO NEGRO RADIO

“Esto nace de dos cuestiones principales: siempre me gustó crear cosas y en el último Mundial me costó muchísimo completar el álbum”, relató Berruti. “Me la pasaba en grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp y perdía muchísimo tiempo tratando de encontrar una figurita”.

Una frustración de la infancia que terminó en una app viral

Detrás de la aplicación también hay una anécdota muy personal. El desarrollador recordó que en el Mundial de Alemania 2006 le faltaron apenas cuatro figuritas para completar el álbum y nunca logró conseguirlas.

“Tenía nueve años y me quedaron cuatro figuritas sin completar. Ahora que me dedico a esto quería aportar mi granito de arena para que otros sí puedan terminar el álbum”, contó entre risas durante la entrevista.

Octavio Berruti, el creador de la app. Foto gentileza.-

Con esa experiencia como punto de partida, empezó a pensar una plataforma que simplificara el intercambio y evitara perder tiempo entre cientos de publicaciones y mensajes.

La idea tomó fuerza hace apenas unos meses, cuando comenzó a crecer la expectativa por el nuevo álbum del Mundial 2026. Berruti entendió que el fenómeno iba a repetirse y decidió lanzar la aplicación justo en el momento indicado.

“Sabíamos que iba a ser un boom porque las figuritas vuelven a explotar en cada Mundial”, explicó.

Cómo funciona la aplicación para intercambiar figuritas

La dinámica es simple. Cada usuario descarga la aplicación, crea una cuenta y carga cuáles figuritas tiene repetidas y cuáles le faltan.

A partir de ahí, la plataforma cruza la información y detecta qué personas cercanas tienen las figuritas necesarias para realizar un intercambio. Todo eso se combina con un sistema de geolocalización que permite buscar usuarios dentro de un radio configurable de hasta 100 kilómetros.

Foto: Captura.-

Además, la aplicación incorpora herramientas de inteligencia artificial para agilizar la carga de datos. Los usuarios pueden fotografiar el dorso de las figuritas y el sistema las reconoce automáticamente.

“Lo que hace la app es unir necesidades. Detecta cuáles figuritas te faltan, quién las tiene cerca tuyo y cuáles de tus repetidas le sirven a esa persona”, explicó Berruti.

El desarrollador aclaró que el objetivo no es reemplazar la experiencia tradicional del intercambio, sino potenciarla.

“No queremos terminar con la magia de las figuritas físicas. Queremos que la gente siga encontrándose, cambiando figuritas y viviendo esa experiencia que atraviesa generaciones”, sostuvo.

Más de 140 álbumes y eventos presenciales

Aunque el boom actual está vinculado al Mundial 2026, la aplicación no se limita únicamente a ese álbum.

Figuri App ya tiene soporte para más de 140 colecciones distintas, incluyendo álbumes históricos, cartas y ediciones retro. Entre ellas aparecen colecciones del Mundial 78 en adelante, Dragon Ball Z, Barbie, Frutillitas y hasta álbumes clásicos difíciles de conseguir.

Incluso, la plataforma permite organizar encuentros presenciales de intercambio.

“Podés crear eventos públicos donde la gente se junta a intercambiar figuritas. Mostrás un QR y automáticamente la aplicación te dice qué figuritas podés cambiar con esa persona”, explicó el desarrollador.

La idea apunta a recuperar una costumbre muy arraigada en Argentina: las juntadas para completar álbumes en escuelas, plazas, clubes o espacios públicos.

Seguridad para chicos y familias

Uno de los puntos centrales del desarrollo fue la seguridad.

Berruti explicó que, teniendo en cuenta que muchos usuarios son menores de edad, decidieron incorporar sistemas de validación de identidad y reputación pública.

La aplicación permite verificar usuarios mediante documento y selfie, generando perfiles autenticados con una insignia especial.

Además, después de cada intercambio, las personas pueden dejar reseñas y calificaciones visibles para el resto de la comunidad.

“Queríamos que cualquiera pueda saber con quién está hablando antes de hacer un intercambio”, explicó.

También aclaró que los padres pueden administrar las cuentas de los chicos y utilizar la plataforma junto a ellos.

El boom: 10 mil usuarios en una semana

La repercusión fue mucho mayor de la esperada.

Según contó Berruti, la plataforma alcanzó más de 10 mil usuarios en apenas una semana, algo que definió como “una locura” para una aplicación nueva.

“La gente tiene que descargarla, registrarse y empezar a usarla. Por eso sumar usuarios es muy difícil. Lo que pasó superó completamente nuestras expectativas”, aseguró.

La viralización en redes sociales y las notas en medios nacionales ayudaron a potenciar el fenómeno, justo en el momento en que la fiebre por el álbum comenzaba a crecer.

La nostalgia de las figuritas en tiempos de inteligencia artificial

Mientras la inteligencia artificial avanza en cada vez más ámbitos de la vida cotidiana, Figuri App encontró una forma distinta de aplicarla: potenciar una tradición que existe desde hace décadas.

Las figuritas siguen siendo una pasión que atraviesa generaciones. Padres que completaban álbumes en los 90 hoy vuelven a hacerlo junto a sus hijos, reviviendo rituales que parecían intactos en el tiempo.

La diferencia es que ahora ya no hace falta recorrer decenas de grupos de Facebook ni mandar cientos de mensajes para conseguir la figurita difícil.

Con una app y algunos clics, la tecnología intenta resolver uno de los dramas más clásicos de cada Mundial: quedarse a cuatro figuritas de completar el álbum.

Figuritas del Mundial 2026 | Variedad asegurada: Diario RÍO NEGRO entrega cinco modelos

La tradición que atraviesa generaciones y despierta pasiones vuelve a escena: completar el álbum de figuritas del Mundial. En esta ocasión, con una propuesta renovada, Diario RÍO NEGRO lanzó una edición especial para sus lectores en el marco de su 114° aniversario. Pero no termina todo allí, se vienen entregas de más figuritas.

La expectativa entre fanáticos y coleccionistas creció en los últimos días ante la llegada del clásico producto de Panini, que una vez más promete reunir a chicos y grandes en torno al intercambio y la búsqueda de las figuritas más difíciles.

El puntapié inicial fue el domingo 3 de mayo, cuando junto al diario se entregó el álbum oficial. La campaña continuó durante el mes con nuevas entregas: una fue el martes 5 y la otra el jueves 7. Resta una entrega este jueves 14 de mayo.

En cada entrega se distribuirán cinco modelos distintos de figuritas, lo que permitirá acceder a una amplia variedad de jugadores. La colección contará con 25 modelos diferentes, incentivando la continuidad y el seguimiento diario de la propuesta.