Día 1 en el Polo Tecnológico: Neuquén pone en marcha la IA Week para gestionar el futuro, el cronograma completo

La ciudad de Neuquén busca despegarse de la exclusividad energética y posicionarse como un nodo central de la economía del conocimiento. Con el inicio de la “IA Week Neuquén 2026”, el gobierno local formaliza su apuesta por la Inteligencia Artificial como motor de una nueva matriz productiva.

Desde hoy y hasta el sábado 16 de mayo, el Polo Científico Tecnológico será el epicentro de un encuentro que reúne a gigantes del sector, investigadores y emprendedores.

Según la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, la decisión es estratégica: “Hay ciudades que administran el presente y otras que gestionan el futuro. La ciudad decidió gestionar el futuro”.

El cronograma de hoy en la IA Week: charlas y referentes

La jornada de este jueves 14 de mayo en el Auditorio Main cuenta con una agenda cargada de aplicaciones prácticas de la IA en la industria y la administración:

10:30: «Los albores de la economía agéntica» – Alexander Ditzend (SAIA).

11.10: «Inteligencia Artificial: Mejores prácticas» – Roberto Cruz (PWC)

11:50: «IA aplicada a la gestión del conocimiento» – Matias Rentería (OLDELVAL).

12:30: «El auge de agentes en toma de decisiones» – Gustavo Giorgetti, Exequiel Wiedermann y Rubén Caramutti (INFOTECH).

Break

14.00: Titulo a confirmar – Miguel Villanueva (Globant)

14.40: ENEIALAB: El faro de referencia de la IA en NQN» – Diego Manfio y Gustavo Cabrera (ENE + IFES)

15:00: «El verdadero desafío de la IA industrial» – Leandro Carmona, Manuel Caride e Ignacio Mason (TECPETROL).

15.30: «ABB y un nuevo camino basado en IA para la Gestión de Activos» – Nicolás Gamba (ABB)

16:00: Panel sobre IA aplicada a Marketing y Comercialización – Caso de uso ENEIALAB.

16.40: «Eficiencia operativa con procesos de IA: ¿Cómo llevarlo a la gestión diaria administrativa?» – Geraldine Giachello y Fernando Lopez Chiesa (Estudio Lisicki Litvin y Abelovich)

17:20: «¿Hay vida después de la PoC?» – Emiliano Piovano (GRUPO SANCOR SEGUROS).

18:00: «Emprender y re-emprender en tiempos de la IA» – Esteban Nuñez (ENDEAVOR PATAGONIA).

18:40: «Decisiones aumentadas con IA» – Cristian Sanz y Diego Manfio (SIMA).

Alianza entre Vaca Muerta y el conocimiento

Para el Ejecutivo municipal, el desarrollo de Vaca Muerta es el piso, pero no el techo. La intención es que la IA optimice la producción local para hacerla más «eficiente, conectada y humana».

El evento no solo ofrece conferencias, sino que funciona como una plataforma de networking y muestra de tecnología, con sectores dedicados a videojuegos y transmisión vía streaming para garantizar el alcance nacional. Entre los expositores confirmados para el resto del evento destacan Santi Siri y Franco Vivaldi.

«Neuquén ya es reconocida por el desarrollo energético, pero queremos dar un paso más y ser también una de las capitales de la economía del conocimiento», concluyó Pasqualini, subrayando la alianza entre el sector público, privado y académico como el motor de este crecimiento.