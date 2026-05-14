Una Tesla Cybertruck de U$S100.000 en el Congreso: quién es el dueño libertario de la camioneta eléctrica

La imagen rompió la rutina parlamentaria y se volvió viral en minutos. Una Tesla Cybertruck, la pick up futurista diseñada por la empresa de Elon Musk, apareció estacionada en el sector de cocheras de la Cámara de Diputados.

El vehículo, que destaca por su blindaje de acero y un diseño de aristas rectas, lucía un ploteo con las insignias oficiales del partido de Gobierno, lo que disparó una fuerte controversia interna y externa por el nivel de ostentación en un contexto de ajuste fiscal.

El legislador detrás del volante de la Tesla Cybertruck

El dueño de la unidad es Manuel Quintar, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) de Jujuy. El legislador, quien administra clínicas privadas en su provincia y tiene un pasado en el Partido Justicialista, reivindicó la propiedad del vehículo ante las críticas. “A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, disparó en su cuenta de X para intentar cerrar el debate sobre el origen de los fondos.

Sin embargo, la presencia del auto de lujo no cayó bien en la cúpula del bloque. El presidente de la Cámara, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar que retirara la camioneta del predio oficial para evitar el desgaste político, especialmente tras la viralización de videos donde se observa que el vehículo circulaba sin las chapas patentes colocadas.

Importación y costos: el valor de una camioneta eléctrica

Traer una Cybertruck a la Argentina es un proceso complejo y costoso, ya que la marca no tiene presencia oficial en el país. El esquema de gastos para nacionalizar una unidad de este tipo prácticamente duplica su valor de origen en Estados Unidos:

Precio en Estados Unidos: los modelos base parten desde los U$S 69.990 .

los modelos base parten desde los . Arancel de Importación: al no ser un vehículo con homologación convencional, tributa un 35% .

al no ser un vehículo con homologación convencional, tributa un . Impuestos y tasas: entre el IVA (21%) , Ganancias e Ingresos Brutos, se suma un 10% adicional.

entre el , Ganancias e Ingresos Brutos, se suma un adicional. Logística: el flete internacional y los gastos de despacho rondan los U$S 3.500 .

el flete internacional y los gastos de despacho rondan los . Valor final: en el mercado local, una unidad puesta en calle supera los U$S 100.000.

La exhibición del vehículo de alta gama se produce en la misma semana en que el Ejecutivo Nacional aplicó un recorte de 2,5 billones de pesos en el presupuesto 2026.

Manuel Quintar, quien además de la Tesla declara poseer un Mercedes Benz, una Toyota Amarok y tres motos de alta cilindrada, planea utilizar la camioneta como emblema de su campaña para la gobernación de Jujuy en 2027.