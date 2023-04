La dura confesión de Silvina Luna al realizarse diálisis: «Sin esta maquina no podría vivir»

A través de un su cuenta de Instagram, este miércoles, Silvina Luna compartió un video de aproximadamente un minuto y medio en el que mostró, a raíz de sus problemas de salud, el momento en el que se realizaba diálisis, y confesó, visiblemente conmovida, que «sin esta máquina no podría vivir«.

En la publicación, la modelo y conductora reveló a sus seguidores como se siente y remarcó su agradecimiento por la oportunidad de seguir viviendo y luchando, a pesar de las adversidades que debió atravesar en los últimos años, vinculadas a su estado de salud y un caso de mala praxis.

“Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir”, dijo Luna, que en las imágenes luce con su rostro semitapado por un barbijo.

En su exposición, la modelo explicó la rutina del tratamiento que debe realizar: “Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más”, explicó.

Más adelante, Silvina decidió hablar su estado emocional y pidió mensajes de apoyo a sus seguidores para afrontar la compleja situación: “A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a como me siento y organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos”, cerró, invadida por las emociones.

En apenas una hora, el posteo superó los 40 mil me gusta y recibió cientos de comentarios por parte de los fanáticos, familiares y amigos de Silvina, quienes manifestaron su apoyo incondicional y permanente para este proceso de recuperación.

La operación estética que lo cambió todo

La salud de Silvina Luna, quién saltó a la fama por su recordada participación en el reality Gran Hermano a principios de siglo, se deterioró significativamente luego de un caso de mala praxis en una operación estética en 2010, a cargo del cirujano plástico, Aníbal Lotocki.

Desde entonces, fue sumando diversas secuelas a su estado que paulatinamente le fueron impidiendo continuar con su vida normal, atravesada por las presentaciones, pasarelas y programas de televisión. En febrero de este año, se conoció que necesitaba un trasplante de riñón y que se encontraba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).