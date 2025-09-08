Sin harina ni manteca: cómo preparar las tradicionales pepas en simples pasos

Unas de las exquisiteces más populares a la hora de acompañar el mate o el café con leche con algo dulce son las tradicionales pepas. Esas galletitas que tienen un anillo de masa que envuelve el relleno de dulce gustan tanto a chicos como adultos y son un recurso que no falla en desayunos y meriendas.

Aquellos que piensan en cuidar la figura o simplemente buscan alimentarse más sano, sin afán de bajar de peso, ponen reparos y se abstienen de consumirlas en cantidad. Sin embargo, hay una manera de hacerlas sin harina ni manteca.

Si te estás preguntando cómo preparar las tradicionales pepas pero con una receta más saludable, tenés que seguir al pie de la letra la receta del usuario de instagram @airsfit que se viralizó en redes sociales.

Esta propuesta obtuvo miles de vistas y generó comentarios positivos en la publicación que realizó para presentar sus pepas saludables.

Cómo hacer las tradicionales pepas sin harina y sin manteca

Ingredientes de las pepas saludables:

Dos huevos.

Una cucharada de extracto de vainilla.

Dos sobres de edulcorante.

Una taza de coco rallado.

El procedimiento es muy simple, y apto para principiantes en la cocina. Hay que prende el horno y precalentarlo a 180 grados mientras hacemos las pepas, una tarea que lleva como máximo 5 minutos.

Con el horno encendido, nos abocamos al armado de nuestras pepas. Primero ponemos en un recipiente los huevos, agregamos una cucharada de vainilla y dos sobres de edulcorante. Dependiendo de cuánto nos guste, podemos sumar media taza o una taza completa de coco rallado.

Batimos bien hasta que la mezcla quede homogénea y moldeable. En ese punto vamos a ir armando las bases circulares en una fuente. Tenemos que darle la forma de las pepas, dejando un hueco profundo en el interior para colocar el dulce.

En la receta, este usuario utilizó mermelada de frutos rojos, pero cada uno elige el dulce que más le gusta. Puede ser membrillo, batata, ciruela, frutilla y hasta dulce de leche. En los últimos tiempos se popularizaron mucho las pepas de arándanos.

El paso siguiente es llevar la bandeja al horno por unos 15 minutos, a fuego medio, y así se obtienen unas pepas caseras exquisitas. Una opción interesante para darle un toque personal es ponerle por encima chocolate derretido, que aportará sabor y personalidad a las galletas.

Las nuevas tendencias en alimentación dieron paso a recetas como esta, que mantienen el encanto y el sabor de las pepas, pero sin utilizar harina ni manteca, con lo cual se las puede disfrutar sin culpa.

Hay que tener en cuenta que las pepas se pueden conservar frescas hasta cinco días en un frasco hermética y también son aptas para congelarse en el freezer y retirarlas con tiempo cuando se las quiera consumir. En este punto es clave resaltar que lo ideal es dejar que este proceso se haga naturalmente, sin recurrir al microondas, dado que podría distorsionar la consistencia de la masa.

En el caso de los veganos se puede sustituir el huevo de gallina por huevo de chía. Para eso hay que utilizar una cucharada de semillas de chía molidas más tres de agua.

Sobre el origen de estas galletas que se hicieron tan populares en la Argentina hay que señalar que tienen raíces en las recetas de los inmigrantes que llegaron desde Italia y España. En nuestro país, se le dio una identidad propia agregándoles dulces de membrillo y batata. Así nacieron las pepas criollas. Los más osados se animan a rellenarlas con dulce de leche.

En tiempos en los que todos nos preocupamos por la salud, esta forma de prepararlas sin harina ni manteca nos permitirá disfrutar de las pepas en desayunos, meriendas o snacks entre comidas sin ningún tipo de culpa. Y lo mejor es que no estaremos resignando ni una pizca de ese sabor tan particular que las convirtió en un clásico.