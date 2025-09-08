El padre de Wanda Nara opinó del nuevo “amigo” de la mediática: “Macanudo”

Wanda Nara aseguró estar soltera, pero sale a todos lados con su vecino de Nordelta, Martín Migueles, amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. Wanda y Martín fueron juntos a la cancha de River a ver a la Selección Argentina, mientras que él también la acompañó este fin de semana al cumpleaños de Zaira Nara y hasta pasó tiempo con las hijas de la conductora durante el show de Lali Espósito.

Martín Migueles, el “amigo” de Wanda Nara

Quien tuvo oportunidad de conocer a Martín Migueles y de compartir mucho tiempo a su lado fue Andrés Nara, que no dudó en dar su opinión al ser consultado por Intrusos, en la celebración de Zaira.

“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, aseguró Andrés Nara.

“¿Te gusta como yerno?”, le consultaron, pero él al principio dudó y después apoyó lo que decida su hija mayor: “No sé, sí, obviamente. Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea”.

Zaira Nara estaría viviendo un fogoso romance

Zaira Nara festejó su cumpleaños el pasado fin de semana y entre sus invitados estuvo el actor Victorio D’Alessandro, la posible nueva conquista de la modelo, que recientemente se separó del polista Facundo Pieres.

Si bien dijo a la prensa que sigue soltera y que la pasa bien así, en Intrusos aseguraron que ellos están teniendo un vínculo amoroso y que hasta se habrían encerrado en el baño del boliche para tener relaciones.

Con información de NA