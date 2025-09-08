Recetas: sin jamón ni queso, cómo hacer una deliciosa tarta de triple tomate casera
Te dejamos la receta para una tarta liviana, crocante y llena de color para compartir con amigos o familia. Los detalles.
La tarta de triple tomate es una opción diferente y colorida para quienes buscan una receta original y sin los clásicos queso y jamón. Su combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame le da un sabor intenso y perfecto para acompañar reuniones informales o una tarde de picnic. Los ingredientes y el paso a paso.
Cómo hacer una deliciosa tarta de triple tomate casera
La base de masa hojaldrada hace que la preparación sea rápida y fácil, ya que solo requiere unos minutos de armado y poco tiempo en el horno. Además, el concentrado de tomate seco potencia el sabor de las rodajas de tomate fresco y los tomates cherry, logrando un contraste delicioso y con aroma mediterráneo.
Lo mejor es que esta receta es muy versátil porque se puede conjugar con hierbas como albahaca o tomillo y sumar ingredientes extra, si se quiere un resultado más personalizado. Con pocos pasos y un puñado de productos frescos, se obtiene una tarta liviana, crocante y llena de color para compartir.
Ingredientes para la tarta de triple tomate casera
Para la masa de la tarta de triple tomate es necesario contar con:
Harina para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.
Para el relleno de la tarta de triple tomate:
- 3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.
- 250 g de tomates maduros y cortados en rodajas.
- 150 g. de tomates cereza partidos por la mitad.
- 2 ramas de romero fresco.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharada de vinagre balsámico.
- 1 yema de huevo.
- 125 g de rodadas de salame.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 puñado de ramas de tomillo.
Paso a paso para la tarta de triple tomate casera
- Extender la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno.
- Extender el concentrado de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado.
- Añadir el tomate cereza.
- Esparcir el romero.
- Rociar todo con una cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
- Untar los bordes de la masa con la yema de huevo.
- Hornear la tarta en el horno precalentado a 190 °C.
- Esparcir por encima el salame en trozo.
- Hornear de 10 minutos más.
- Sacar la tarta y agregar sal y pimienta.
- Rociarla con lo que queda de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima.
- Cortar, servir y disfrutar.
Recomendaciones para acompañar la tarta de triple tomate casera
Para realzar el sabor de la tarta de triple tomate casera se puede acompañar con una ensalada fresca de:
- Hojas verdes.
- Rúcula.
- Aceitunas negras.
- Un poco de aceite de oliva extra virgen y unas escamas de sal marina le darán el toque final.
Si la idea es compartir en una reunión, un dip de hummus o palta resulta un complemento perfecto para servir como entrada. También se puede ofrecer pan casero o focaccia para darle un aire más mediterráneo al menú.
En cuanto a bebidas, los vinos rosados o blancos jóvenes combinan muy bien con los sabores ácidos y frescos del tomate. Para una opción sin alcohol, una limonada casera con menta o una soda saborizada con rodajas de cítricos son alternativas frescas y livianas.
