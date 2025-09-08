Recetas: sin jamón ni queso, cómo hacer una deliciosa tarta de triple tomate casera

La tarta de triple tomate es una opción diferente y colorida para quienes buscan una receta original y sin los clásicos queso y jamón. Su combinación de tomates en distintas texturas, hierbas frescas y un toque de salame le da un sabor intenso y perfecto para acompañar reuniones informales o una tarde de picnic. Los ingredientes y el paso a paso.

Cómo hacer una deliciosa tarta de triple tomate casera

La base de masa hojaldrada hace que la preparación sea rápida y fácil, ya que solo requiere unos minutos de armado y poco tiempo en el horno. Además, el concentrado de tomate seco potencia el sabor de las rodajas de tomate fresco y los tomates cherry, logrando un contraste delicioso y con aroma mediterráneo.

Lo mejor es que esta receta es muy versátil porque se puede conjugar con hierbas como albahaca o tomillo y sumar ingredientes extra, si se quiere un resultado más personalizado. Con pocos pasos y un puñado de productos frescos, se obtiene una tarta liviana, crocante y llena de color para compartir.

Ingredientes para la tarta de triple tomate casera

Para la masa de la tarta de triple tomate es necesario contar con:

Harina para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.

Para el relleno de la tarta de triple tomate:

3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.

de concentrado de tomate secado al sol. 250 g de tomates maduros y cortados en rodajas.

maduros y cortados en rodajas. 150 g. de tomates cereza partidos por la mitad.

cereza partidos por la mitad. 2 ramas de romero fresco.

de romero fresco. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

de aceite de oliva virgen extra. 1 cucharada de vinagre balsámico.

de vinagre balsámico. 1 yema de huevo.

de huevo. 125 g de rodadas de salame.

de rodadas de salame. Sal y pimienta a gusto.

a gusto. 1 puñado de ramas de tomillo.

Paso a paso para la tarta de triple tomate casera

Extender la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno.

sobre una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno. Extender el concentrado de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado.

de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado. Añadir el tomate cereza.

cereza. Esparcir el romero.

el romero. Rociar todo con una cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.

de aceite de oliva y el vinagre balsámico. Untar los bordes de la masa con la yema de huevo.

con la yema de huevo. Hornear la tarta en el horno precalentado a 190 °C.

en el horno precalentado a 190 °C. Esparcir por encima el salame en trozo.

por encima el salame en trozo. Hornear de 10 minutos más.

de 10 minutos más. Sacar la tarta y agregar sal y pimienta.

y agregar sal y pimienta. Rociarla con lo que queda de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima.

de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima. Cortar, servir y disfrutar.

Recomendaciones para acompañar la tarta de triple tomate casera

Para realzar el sabor de la tarta de triple tomate casera se puede acompañar con una ensalada fresca de:

Hojas verdes.

verdes. Rúcula.

Aceitunas negras.

negras. Un poco de aceite de oliva extra virgen y unas escamas de sal marina le darán el toque final.

Si la idea es compartir en una reunión, un dip de hummus o palta resulta un complemento perfecto para servir como entrada. También se puede ofrecer pan casero o focaccia para darle un aire más mediterráneo al menú.

En cuanto a bebidas, los vinos rosados o blancos jóvenes combinan muy bien con los sabores ácidos y frescos del tomate. Para una opción sin alcohol, una limonada casera con menta o una soda saborizada con rodajas de cítricos son alternativas frescas y livianas.

