Menú semanal con almuerzo y cena saludable: incluye carnes, verduras y legumbres

Cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado. Es por lo que proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado y huevos— junto con una amplia gama de verduras, legumbres y frutas de estación.

Es un menú semanal saludable de almuerzo y cena, equilibrado y variado para que tengas ideas prácticas durante la semana. Este menú semanal Incluye proteínas magras, cereales integrales, legumbres y muchas verduras.

Menú semanal de almuerzo y cena con carnes, verduras y legumbres

Lunes

Almuerzo: Pollo a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y palta + 1 porción de arroz integral.

Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli y zanahoria + ensalada verde.

Martes

Almuerzo: Carne magra (bife) con ensalada de rúcula, remolacha y huevo duro.

Cena: Sopa de lentejas con verduras (zanahoria, zapallo, cebolla).

Miércoles

Almuerzo: Filete de pescado al horno con limón + ensalada de zapallito, morrón y cebolla.

Cena: Fideos integrales con salsa casera de tomate, albahaca y queso fresco.

Jueves

Almuerzo: Pechuga de pollo al horno con batata asada y ensalada de hojas verdes.

Cena: Ensalada de garbanzos con cebolla morada, tomate y perejil + 1 huevo duro.

Viernes

Almuerzo: Carne salteada con pimientos, cebolla y zapallitos + ½ taza de arroz integral.

Cena: Omelette de claras y yema con espinaca + ensalada de zanahoria y pepino.

Sábado

Almuerzo: Pescado a la plancha con ensalada de lechuga, pepino y zanahoria rallada.

Cena: Fideos integrales con verduras salteadas (brócoli, calabacín y morrón).

Domingo

Almuerzo: Pollo al horno con ensalada de mix de hojas verdes, tomate y huevo duro.

Cena: Ensalada de porotos con cebolla, zanahoria y un chorrito de aceite de oliva.