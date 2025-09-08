Netflix: cómo es “La mujer rey”, la épica película que está entre las más vistas

“La mujer rey” (The Woman King) es una película épica y de acción estrenada en 2022 que recientemente se sumó al catálogo de Netflix. La cinta, dirigida por Gina Prince-Bythewood y protagonizada por la ganadora del Oscar Viola Davis, está inspirada en hechos reales y ha sido un éxito de audiencia en la plataforma.

Netflix: de qué trata “La mujer rey”

La película “La mujer rey” disponible en Netflix, se ambienta en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a la general Nanisca (Viola Davis), líder de la Agojie, una unidad militar exclusivamente femenina conocida por su ferocidad y habilidades de combate.

La trama se desarrolla en la década de 1820, mientras Nanisca entrena a la próxima generación de guerreras para luchar contra el Imperio de Oyo, una fuerza invasora que busca esclavizar a su pueblo.

El relato se centra en el viaje épico e intenso de Nanisca y la joven y ambiciosa recluta Nawi (Thuso Mbedu). Juntas, luchan para proteger su reino y a su gente de los enemigos que han violado su honor, esclavizado a su pueblo y amenazado con destruir todo por lo que han vivido.

“La mujer rey” es un drama histórico que no solo destaca por sus impresionantes escenas de acción, sino también por explorar temas como el empoderamiento femenino, la resistencia, la hermandad y la búsqueda de la libertad.

