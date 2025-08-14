Sin sartén: El truco para hacer panqueques y que no se rompan, ni se peguen

Los panqueques son una receta clásica, pero muchas personas se frustran cuando intentan darlos vuelta y se rompen o se pegan en la sartén. La buena noticia es que existe un truco que permite hacerlos de forma más sencilla y con resultados impecables.

Cómo hacer panqueques sin sartén para que no se te peguen ni se rompan

En lugar de cocinarlos en sartén, se pueden preparar en una bandeja para horno cubierta con papel manteca o silicona antiadherente. Esta técnica distribuye el calor de manera pareja y evita que la mezcla se adhiera, al lograr una textura uniforme.

El paso a paso para hacer panqueques en el horno:

Preparar la mezcla: usá tu receta favorita de panqueques (harina, huevos, leche, azúcar y una pizca de sal). Batí hasta que no queden grumos.

Precalentar el horno: llevá a 180 °C para que esté listo antes de colocar la bandeja.

Forrar la bandeja: colocá papel manteca o una lámina de silicona antiadherente para evitar que se peguen.

Verter la mezcla: distribuí la masa de forma pareja, al usar una espátula para nivelarla.

Hornear: cociná entre 8 y 12 minutos, según el grosor. La superficie debe verse firme y apenas dorada.