La receta ideal para hacer bifes a la portuguesa a la sartén: el paso a paso 

Los bifes a la portuguesa son un clásico de los bodegones argentinos que se puede replicar en forma sencilla. La receta es una combinación de las tradiciones portuguesas y gallegas de la península ibérica que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX.

Combina una carne tierna, papas, morrones, cebolla y una salsa contundente. Como agregado extra puede llevar arvejas o aceitunas, dependiendo de cada tradición familiar.

La receta de bifes a la portuguesa (para 4 personas)

Ingredientes:

4 bifes de cuadrada o bola de lomo (de unos 150 g cada uno)

1 cebolla grande

1 morrón rojo

1 morrón verde (opcional)

3 dientes de ajo

4 papas medianas

1 lata de tomate perita o puré de tomate (400 g)

100 cc de vino blanco seco

2 hojas de laurel

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva o girasol

2 huevos duros

Perejil fresco picado (opcional)

Preparación:

Sellado de la carne: salpimentar los bifes. En una cacerola grande con un fondo de aceite caliente, sellarlos vuelta y vuelta hasta que tomen color. Retirar y reservar.

Salteado de vegetales: en la misma cacerola, agregar un poco más de aceite si es necesario. Rehogar la cebolla cortada en pluma, los morrones en tiras finas y los ajos picados. Cocinar unos 5 a 7 minutos hasta que estén tiernos.

Incorporar la salsa: agregar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol. Incorporar los tomates (si son perita, picarlos un poco), el laurel y una pizca de sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más y luego volver a sumar los bifes.

Cocción lenta: tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 30 a 40 minutos. Si la salsa se espesa demasiado, se puede agregar un poco de agua caliente o caldo.

Agregar las papas: pelar y cortar las papas en rodajas gruesas o cuartos. Incorporarlas a la cacerola y cocinar otros 20 a 30 minutos, hasta que estén tiernas.