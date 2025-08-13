La receta ideal para hacer bifes a la portuguesa a la sartén: el paso a paso
La particularidad de esta receta es que se pueden usar cortes más económicos. Te contamos cómo prepararla.
Los bifes a la portuguesa son un clásico de los bodegones argentinos que se puede replicar en forma sencilla. La receta es una combinación de las tradiciones portuguesas y gallegas de la península ibérica que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX.
Combina una carne tierna, papas, morrones, cebolla y una salsa contundente. Como agregado extra puede llevar arvejas o aceitunas, dependiendo de cada tradición familiar.
La receta de bifes a la portuguesa (para 4 personas)
Ingredientes:
- 4 bifes de cuadrada o bola de lomo (de unos 150 g cada uno)
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde (opcional)
- 3 dientes de ajo
- 4 papas medianas
- 1 lata de tomate perita o puré de tomate (400 g)
- 100 cc de vino blanco seco
- 2 hojas de laurel
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva o girasol
- 2 huevos duros
- Perejil fresco picado (opcional)
Preparación:
- Sellado de la carne: salpimentar los bifes. En una cacerola grande con un fondo de aceite caliente, sellarlos vuelta y vuelta hasta que tomen color. Retirar y reservar.
- Salteado de vegetales: en la misma cacerola, agregar un poco más de aceite si es necesario. Rehogar la cebolla cortada en pluma, los morrones en tiras finas y los ajos picados. Cocinar unos 5 a 7 minutos hasta que estén tiernos.
- Incorporar la salsa: agregar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol. Incorporar los tomates (si son perita, picarlos un poco), el laurel y una pizca de sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más y luego volver a sumar los bifes.
- Cocción lenta: tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 30 a 40 minutos. Si la salsa se espesa demasiado, se puede agregar un poco de agua caliente o caldo.
- Agregar las papas: pelar y cortar las papas en rodajas gruesas o cuartos. Incorporarlas a la cacerola y cocinar otros 20 a 30 minutos, hasta que estén tiernas.
- Final y presentación: servir caliente con los huevos duros cortados por encima y, si se desea, espolvorear con perejil fresco picado.
