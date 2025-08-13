ESCUCHÁ RN RADIO
La receta ideal para hacer bifes a la portuguesa a la sartén: el paso a paso 

La particularidad de esta receta es que se pueden usar cortes más económicos. Te contamos cómo prepararla. 

Los bifes a la portuguesa son un clásico de los bodegones argentinos que se puede replicar en forma sencilla. La receta es una combinación de las tradiciones portuguesas y gallegas de la península ibérica que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX. 

Combina una carne tierna, papas, morrones, cebolla y una salsa contundente. Como agregado extra puede llevar arvejas o aceitunas, dependiendo de cada tradición familiar. 

La receta de bifes a la portuguesa (para 4 personas) 

Ingredientes

  • 4 bifes de cuadrada o bola de lomo (de unos 150 g cada uno) 
  • 1 cebolla grande 
  • 1 morrón rojo 
  • 1 morrón verde (opcional) 
  • 3 dientes de ajo 
  • 4 papas medianas 
  • 1 lata de tomate perita o puré de tomate (400 g) 
  • 100 cc de vino blanco seco 
  • 2 hojas de laurel 
  • Sal y pimienta a gusto 
  • Aceite de oliva o girasol 
  • 2 huevos duros 
  • Perejil fresco picado (opcional) 

Preparación

  • Sellado de la carne: salpimentar los bifes. En una cacerola grande con un fondo de aceite caliente, sellarlos vuelta y vuelta hasta que tomen color. Retirar y reservar. 
  • Salteado de vegetales: en la misma cacerola, agregar un poco más de aceite si es necesario. Rehogar la cebolla cortada en pluma, los morrones en tiras finas y los ajos picados. Cocinar unos 5 a 7 minutos hasta que estén tiernos. 
  • Incorporar la salsa: agregar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol. Incorporar los tomates (si son perita, picarlos un poco), el laurel y una pizca de sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más y luego volver a sumar los bifes. 
  • Cocción lenta: tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 30 a 40 minutos. Si la salsa se espesa demasiado, se puede agregar un poco de agua caliente o caldo. 
  • Agregar las papas: pelar y cortar las papas en rodajas gruesas o cuartos. Incorporarlas a la cacerola y cocinar otros 20 a 30 minutos, hasta que estén tiernas. 
  • Final y presentación: servir caliente con los huevos duros cortados por encima y, si se desea, espolvorear con perejil fresco picado. 

