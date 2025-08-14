Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: rica y fácil de cocinar

Te traemos la receta de Maru Botana para una rica y fácil tarta de manzana, que se prepara con pocos ingredientes. Mirá acá cómo hacerla y conocé el paso a paso de esta delicia.

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: rica y fácil de hacer

En las últimas horas, la reconocida chef Maru Botana compartió su receta para una rica y fácil tarta de manzana. La cocinera combina lo clásico con su toque personal. Se prepara de manera rápida y sencilla.

Esta es una propuesta dulce que combina sabor casero y practicidad. Se trata de una preparación que, según la cocinera, “no falla nunca” y que puede convertirse en el postre ideal para cualquier momento del día. Se puede compartir con la familia, amigos,

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: los ingredientes

Para la masa:

400 g de harina 0000

Nueces pecán molidas

Harina de avena

Manteca

Azúcar

2 yemas de huevo

Sal

Para la crema pastelera:

500 ml de leche

4 yemas

100 g de azúcar

40 g de almidón de maíz

Esencia de vainilla (opcional)

Para la cobertura:

2 manzanas verdes

Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: el paso a paso