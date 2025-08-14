ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: rica y fácil de cocinar

Una receta fácil y rica, con el toque personal de la reconocida cocinera. Mirá acá el paso a paso para preparar esta delicia.

Tarta de manzana de Maru Botana.

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: rica y fácil de hacer

En las últimas horas, la reconocida chef Maru Botana compartió su receta para una rica y fácil tarta de manzana. La cocinera combina lo clásico con su toque personal. Se prepara de manera rápida y sencilla.

Esta es una propuesta dulce que combina sabor casero y practicidad. Se trata de una preparación que, según la cocinera, “no falla nunca” y que puede convertirse en el postre ideal para cualquier momento del día. Se puede compartir con la familia, amigos,

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: los ingredientes

Para la masa:

  • 400 g de harina 0000
  • Nueces pecán molidas
  • Harina de avena
  • Manteca
  • Azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • Sal

Para la crema pastelera:

  • 500 ml de leche
  • 4 yemas
  • 100 g de azúcar
  • 40 g de almidón de maíz
  • Esencia de vainilla (opcional)

Para la cobertura:

  • 2 manzanas verdes
  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: el paso a paso

  • Prepara una masa quebrada con harina 0000, manteca fría, azúcar, huevos y ralladura de limón. La clave está en trabajar la manteca con pellizcos y se debe rallar si está muy fría.
  • Empezar a colocarla en el molde que se quiera usar, apretando bien para que quede bien compactada.
  • Ponerla en un horno fuerte por algunos minutos.
  • Pelar y cortar las manzanas enteras para que queden en láminas finas.
  • Colocarlas a las manzanas en una sarten y saltearlas con un poco de manteca, azúcar y canela, hasta que estén apenas tiernas.
  • Cuando la masa está precocida, se coloca la crema pastelera.
  • Sobre la crema, se colocan las manzanas ya cortadas, con una capa superior de azúcar impalpable, previamente tamizada.
  • Se puede terminar de cocinar en un horno precalentado a 180 grados, durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.

