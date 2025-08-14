Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: rica y fácil de cocinar
Una receta fácil y rica, con el toque personal de la reconocida cocinera. Mirá acá el paso a paso para preparar esta delicia.
Te traemos la receta de Maru Botana para una rica y fácil tarta de manzana, que se prepara con pocos ingredientes. Mirá acá cómo hacerla y conocé el paso a paso de esta delicia.
En las últimas horas, la reconocida chef Maru Botana compartió su receta para una rica y fácil tarta de manzana. La cocinera combina lo clásico con su toque personal. Se prepara de manera rápida y sencilla.
Esta es una propuesta dulce que combina sabor casero y practicidad. Se trata de una preparación que, según la cocinera, “no falla nunca” y que puede convertirse en el postre ideal para cualquier momento del día. Se puede compartir con la familia, amigos,
Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: los ingredientes
Para la masa:
- 400 g de harina 0000
- Nueces pecán molidas
- Harina de avena
- Manteca
- Azúcar
- 2 yemas de huevo
- Sal
Para la crema pastelera:
- 500 ml de leche
- 4 yemas
- 100 g de azúcar
- 40 g de almidón de maíz
- Esencia de vainilla (opcional)
Para la cobertura:
- 2 manzanas verdes
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
Cómo hacer la tarta de manzana de Maru Botana: el paso a paso
- Prepara una masa quebrada con harina 0000, manteca fría, azúcar, huevos y ralladura de limón. La clave está en trabajar la manteca con pellizcos y se debe rallar si está muy fría.
- Empezar a colocarla en el molde que se quiera usar, apretando bien para que quede bien compactada.
- Ponerla en un horno fuerte por algunos minutos.
- Pelar y cortar las manzanas enteras para que queden en láminas finas.
- Colocarlas a las manzanas en una sarten y saltearlas con un poco de manteca, azúcar y canela, hasta que estén apenas tiernas.
- Cuando la masa está precocida, se coloca la crema pastelera.
- Sobre la crema, se colocan las manzanas ya cortadas, con una capa superior de azúcar impalpable, previamente tamizada.
- Se puede terminar de cocinar en un horno precalentado a 180 grados, durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.
