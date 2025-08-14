La alimentación saludable no tiene por qué ser aburrida ni estar reñida con el placer. Este helado casero de frutos rojos es la prueba: es fresco, cremoso, bajo en carbohidratos y sin azúcar agregada. Con ingredientes súper livianos, su textura es cremosa. Se puede comer al instante o esperar a que se congele unas horas, para disfrutarlo más firme.

Cómo hacer helado de frutos rojos, sin azúcar, fácil, rápido ¡y riquísimo!

La alimentación saludable muchas veces puede parecer un desafío, sobre todo cuando se trata de comer postres que no lleven azúcar agregada. Sin embargo, existen recetas súper fáciles, con ingredientes que podés conseguir en cualquier supermercado o dietética.

Esta opción, sin azúcar agregada es más ligera y digestiva, ideal como postre o para cualquier momento del día. Te contamos cómo hacer helado de frutos rojos de una manera súper fácil y con solo dos ingredientes: fruta congelada y yogur.

Ingredientes (rinde 2 porciones de 2 bochas cada una)

150 g de queso crema, yogur griego sin azúcar o yogur proteico

400 g de frutos rojos congelados (frutillas, arándanos, frambuesas)

Opcional: endulzante (eritritol, xilitol, stevia o el que uses habitualmente)

Preparación

Colocá los frutos rojos congelados en una procesadora o licuadora potente. Sumá el queso crema o yogur (y el endulzante si elegiste) Procesá entre 1 y 2 minutos hasta lograr una mezcla cremosa, tipo helado artesanal. Serví en el momento o llevá a moldes para paletas y conservá en el freezer.

Consejos para una receta perfecta