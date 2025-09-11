Sofi Martínez, en el ojo de la tormenta por la interna en Telefe

Yanina Latorre reveló una profunda interna que ocurre en Telefe y que tiene como protagonista a Sofi Martínez. La conductora de Sálvese quien pueda, aseguró que en el canal de las pelotas “todos odian” a la periodista deportiva.

Yanina Latorre expuso la interna en Telefe: “Todos odian a Sofi Martínez”

«Ayer me llamó todo el mundo. En los pasillos la odian porque es snob, porque ella mira a la gente de arriba y no saluda, porque se cree que es un ser de luz desde la frase de Messi«, informó sobre los comentarios que le llegaron sobre la nueva cara de Telefe.

Y analizó: «El otro día la mataron todos porque preguntó lo mismo que Edul, todo el mundo dice que es linda o joven pero ninguno dice: ‘la verdad que la rompe, relata bárbaro‘».

Sobre la visión periodística que tiene Martínez en el futbol, Yanina decidió consultarle a su pareja Diego Latorre: «Le pregunté por Morena Beltrán y me dijo que le llama la atención lo bien que analiza la jugada de fútbol. Cuando le pregunté por Sofi me dijo: ‘no la conozco‘».

La conductora contó que le llegaron comentarios negativos de personas que trabajan con ella: «No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa».

Por lo que opinó, expresando su apoyo hacia la periodista: «Te banco porque a mí, por eso, me llamó todo el mundo. Pero separemos, a mí me cae muy bien como persona y ella ahora seguro me odia pero yo tengo que separar porque yo festejo lo que me gusta, y lo que no, lo digo».