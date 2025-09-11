Sofi Martínez, en el ojo de la tormenta por la interna en Telefe
Yanina Latorre reveló que le llegaron comentarios negativos de personas que trabajan con ella.
Yanina Latorre reveló una profunda interna que ocurre en Telefe y que tiene como protagonista a Sofi Martínez. La conductora de Sálvese quien pueda, aseguró que en el canal de las pelotas “todos odian” a la periodista deportiva.
Yanina Latorre expuso la interna en Telefe: “Todos odian a Sofi Martínez”
«Ayer me llamó todo el mundo. En los pasillos la odian porque es snob, porque ella mira a la gente de arriba y no saluda, porque se cree que es un ser de luz desde la frase de Messi«, informó sobre los comentarios que le llegaron sobre la nueva cara de Telefe.
Y analizó: «El otro día la mataron todos porque preguntó lo mismo que Edul, todo el mundo dice que es linda o joven pero ninguno dice: ‘la verdad que la rompe, relata bárbaro‘».
Sobre la visión periodística que tiene Martínez en el futbol, Yanina decidió consultarle a su pareja Diego Latorre: «Le pregunté por Morena Beltrán y me dijo que le llama la atención lo bien que analiza la jugada de fútbol. Cuando le pregunté por Sofi me dijo: ‘no la conozco‘».
La conductora contó que le llegaron comentarios negativos de personas que trabajan con ella: «No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa».
Por lo que opinó, expresando su apoyo hacia la periodista: «Te banco porque a mí, por eso, me llamó todo el mundo. Pero separemos, a mí me cae muy bien como persona y ella ahora seguro me odia pero yo tengo que separar porque yo festejo lo que me gusta, y lo que no, lo digo».
