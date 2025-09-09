Sofía Calzetti habló de su vínculo con Gianinna Maradona y su presente con el Kun Agüero

Sofía Calzetti habló con Puro Show durante su paso por la Argentina y contó cómo transita la maternidad junto a su pareja, Sergio “Kun” Agüero.

“Yendo y viniendo, ahora venimos lógicamente por este evento y vamos a estar festejando acá», comenzó a contar la modelo.

Sofía Calzetti abrió su corazón sobre la maternidad y la pareja: “Estamos muy felices”

“Los dos nos adaptamos a todo y vamos hablando y viendo. Pero bueno, no tenemos en claro todavía qué queremos para nuestra vida», se sinceró Sofía, que actualmente vive en Miami junto al exjugador.

“Me encanta Argentina, me encanta esto, tengo la marca acá, tengo mis amigas, mi familia, yo soy muy de los míos, soy muy social, me encanta estar con gente. La verdad es que tengo ganas”, reveló Calzetti.

Respecto al vínculo con Gianinna Maradona, dijo que es muy bueno: “Nos llevamos bien, a ver, no es que es mi amiga ni tengo una relación súper cercana, pero las veces que compartimos todo súper increíble”.

“No creo que la llegada de la maternidad puntual haya sido el cambio, sino que fueron muchos años de terapia y de trabajar y de construir la relación. No creo que un hijo venga a cambiarte de un día para el otro la relación, de hecho, hay muchas veces que la moviliza más porque cambia el panorama. Pero a nosotros sí nos trajo mucha unión, tranquilidad y nada, la verdad estamos muy felices”, explicó la modelo.