Sofía Gala explicó por qué fue demorada en el aeropuerto de Buenos Aires

La actriz Sofía Gala Castiglione, hija de Moria Casán, fue demorada este jueves en un confuso episodio que protagonizó en el Aeroparque Metropolitano, acusada de un supuesto hurto en el free shop.

La policía la hizo bajar del avión en el que iba a trasladarse a Mar del Plata para participar del Festival de Cine, debido a una denuncia presentada por los responsables de un local de cosméticos.

Por qué demoraron a Sofía Gala en el aeropuerto metropolitano

Según indicaron, personal del local detectó algunos movimientos sospechosos de la actriz en la zona del free shop y dio aviso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes fueron a buscarla a la aeronave y la demoraron en la estación aérea.

Sin embargo, cuando los efectivos revisaron las pertenencias de Sofía Gala no hallaron nada que la vincule con un robo.

La hija de Moria Casán habló con TN sobre este episodio: “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”.

“Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”, agregó la actriz, quien ya habló con sus abogados para que investiguen lo ocurrido y cómo proceder.

Con información de Noticias Argentinas.