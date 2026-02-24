Sofía Gonet, “La Reini”, fulminó a Stephanie Demner: “No trabajaría con ella”

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, fulminó a la influencer Stephanie Demner y revivió una vieja polémica de sus inicios trabajando en redes sociales.

La participante de MasterChef Celebrity participó de un streaming durante la mañana de este lunes, espacio que eligió para hacer público un viejo conflicto con una de las primeras influencers argentinas.

“Si es con ella, a mí no me tenés”: La Reini contra Demner

La consigna que le pusieron en el programa Patria y Familia fue “Con quién no trabajaría más de todas estas personas…”, junto a muchas imágenes de personas de la industria.

Fiel a su estilo filoso y ácido, “La Reini” no titubeó cuando nombró a Stephanie Demner como la persona con la cual se negaría a trabajar.

Ante el shock de los presentes, la influencer explicó que se debe a una interna entre ellas: “La elegí porque cuando yo arranqué en las redes sociales y tenía 30.000 seguidores, y ella más de un millón, pidió que me bajen de una marca”, reveló.

Sin olvido ni perdón, sentenció su confesión con su reacción actual, dado que ya reunió un gran número de seguidores fieles: “Entonces, yo ahora haría lo mismo. Diría ‘si es con ella, a mí no me tenés‘”.