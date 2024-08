Sofía Jujuy se filmó llorando y generó preocupación: “Necesito ayuda” 

Sofía Jujuy Jiménez compartió con sus seguidores el problema que estaba enfrentando en su casa. Con lágrimas en los ojos, pero sin perder el humor, la modelo compartió a través de sus redes sociales el momento muy particular, en el que se la pudo ver con una angustia que no pudo ocultar.

En las imágenes se puede apreciar un tender para la ropa desarmado y sus prendas esparcidas por el piso, ante lo que expresó: “Miren esto… o sea, se cae todo. Quiero llorar, no puede ser, quiero poner uno y se me sale el otro”. La modelo, conocida por su sinceridad y actividad en redes, sorprendió a su más de medio millón de seguidores al exponer este momento complicado.

A pesar de que la situación fue angustiante, se lo tomó con humor

Pese al inconveniente, Jiménez decidió enfrentar la situación con una nota de humor. Aun con los ojos llorosos, bromeó diciendo: “Soy literalmente yo en mis vínculos amorosos, necesito ayuda”. Este comentario generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes le brindaron apoyo y palabras de aliento.

Con el paso de los minutos, la modelo consiguió solucionar parcialmente el problema de su tender. Posteriormente, comunicó a su audiencia que había terminado “lastimándose un poquito pero bien” y resaltó que había logrado recomponer el tender, para luego aclarar que “todos los palitos estaban, flojitos, pero están”. Agradecida, concluyó su serie de publicaciones donde no dejó de mencionar el gran apoyo recibido: “Gracias por la contención del otro lado, ¡son lo más! No sé qué haría sin ustedes”.

La modelo, que siempre se mostró muy activa en las plataformas digitales, generó una vez más un espacio de empatía y cercanía con su comunidad, al destacarse por su autenticidad en el mundo digital.

Con respecto a los vínculos amorosos, hace apenas unos días la modelo detalló lo siguiente: “en el verano me animé a la idea de chonguear, de decir que sí a citas. No sé si es una cosa que me pasaba a mí o a muchas mujeres esto de ver a uno y no ver a otros, como que es un montón y dije: ‘¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que no puedo tener varias citas, juntarme y conocer?’ Descubrí un montón de cosas al animarme sobre todo cómo funcionaba yo con otras personas, expresó y agregó:

«Son citas. Charlas, te juntas y si te gusta podés pasar a otra escala, otra instancia. Lo probé un tiempito en el verano que estaba haciendo la obra de teatro y estaba a full ahí. Venían a verme al show, yo salía, cenábamos”.

A Sofía Jujuy le gusta que la conquisten

“Sin compromiso que eso es precisamente lo divertido de chonguear”, explicó, para luego dejar en claro sin embargo que “siento que es muy valioso el cuerpo y la entrega de conectar, ese acto sexual no me parece hacerlo con cualquier persona. Tal vez es una cabeza más retrógrada o más tradicional, pero es lo que me pasa a mí”.

Incluso, yendo más allá en sus confesiones, al referirse a la posibilidad de tener relaciones sexuales en una primera cita, aclaró: “Alguna vez sí. Pero no me siento del todo feliz ni cómoda con eso. Soy más noviera, el cuentito, la historia, por lo menos que sea una fantasía, que me seduzca. No está mal que suceda, pero no es mi cosa favorita chonguear. No me sale tan así naturalmente. Me gusta que me conquisten y se vaya formando una historia, por más que muchas veces quede en nada y fue simplemente un tiempo. Pero poner la energía en uno. Me sale así”.