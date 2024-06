«Jujuy» Jiménez tomó una drástica decisión respecto a su nuevo novio: ¿De qué se trata?

Sofía «Jujuy» Jiménez viajó a Nueva York para ver el partido de la Selección Argentina en la Copa América y reveló que se encontrará en Estados Unidos con su nuevo novio.

Si bien la vincularon con Rodrigo de Paul cuando estuvo presente en el festejo de su cumpleaños, la modelo sigue desmintiendo ese romance y asegura que conoció a otro hombre, tras la desilusión que vivió con la infidelidad de su ex, Bautista Bello, cuando lo encontraron besando a otra chica en un boliche de Brasil.

Lo que dijo «Jujuy» sobre su nueva relación

«Conocí otra persona que no es de los medios, muy tranquilo, no es famoso. No lo vamos a hacer famoso así, no se le suben los humos», aseguró al influencer.

«No quiero quemar nada, estuve chongueando hasta que conocí a este y todas las otras velitas las dejé ahí», reveló «Jujuy», que destacó que su nuevo novio «es inteligente».

«Me gusta que puedo charlar de todo, transmite, comunica. Es administrador de empresas, tiene su marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando, aunque el título de novios me da pánico», afirmó la modelo, que espera tener mejor suerte con esta relación.

«Mi ex rompió los códigos de la base de la relación, así que el próximo que venga, las cosas se hablan», aclaró Jiménez.