Soledad Aquino apuntó contra sus hijas y dejó una indirecta en redes: “Sigo esperando…”

Soledad Aquino volvió a quedar en el centro de la escena familiar de los Tinelli tras publicar en Instagram una foto de sus hijas Micaela y Candelaria cuando eran niñas y expresó una frase que encendió las alarmas: “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”.

Ante la repercusión que tuvo la publicación, Moria Casán decidió contactarla para obtener más detalles y la entrevistó en La mañana con Moria.

Soledad Aquino: «no me devuelven un llamado»

Durante la charla, Aquino afirmó que la publicación surgió de un impulso emocional: “Me agarró una extrañitis con mi mamá porque yo era muy pegada. Ahí me quedé pensando que las guachas de mis hijas, a las que llamo veinte veces por día, no me devuelven un llamado”.