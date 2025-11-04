Soledad Aquino tras sus polémicas declaraciones contra Juanita Tinelli: “Me arrepiento…”

La denuncia por amenazas que Juanita Tinelli hizo pública en los últimos días, desenmascaró una interna familiar en el clan de los Tinelli. Sumado a ello, numerosas declaraciones del entorno familiar ponen en tela de juicio la veracidad de los hechos que la joven modelo relató en la Justicia.

“Destruyó mi familia”: las duras declaraciones de Soledad Aquino sobre Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino, madre de Mica y Cande Tinelli, fue una de las primeras en hacer pública su opinión al respecto, pidiéndole a los medios que dejen de buscar su palabra, ya que no mantiene vínculo con Juanita.

“No pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío… No tengo la más mínima idea… la mamá no es digna de mi afecto y cariño… Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, dijo en un posteo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esa misma tarde brindó una cruda entrevista a A la tarde (América TV), donde apuntó contra Juanita y su madre, Paula Robles, por la veracidad de la denuncia: “Me parece algo tan loco, tan ridículo. Creo que es un invento de ambas (Juana y Paula Robles)”.

Si bien no pudo justificar su posición, reveló que nunca mantuvo un diálogo ni mucho menos un vínculo con la madre de Juanita, a pesar de que sus hijas sean familia.

En la misma línea, confesó que resiente a Robles: “Sí, destruyó mi familia, pero no quiero hablar más porque se me va a venir el mundo abajo. La verdad es libre, pero tiene un precio”.

La drástica decisión que tomó Soledad Aquino tras sus declaraciones en contra Juanita

La ex esposa de Marcelo Hugo tomó la decisión de alejarse de los medios al ver la repercusión que tuvieron sus declaraciones, que continúan alimentando la interna familiar en los Tinelli.

De la misma forma que pidió a los medios de comunicación que no la llamen, Aquino posteó en su cuenta de Instagram y mostró su arrepentimiento por sus dichos.

“Me arrepiento como de católica que soy haber opinado… en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden… Me maltratan injustamente… les pido de rodillas, no me hagan daño.. Gracias”, escribió desde el gimnasio.