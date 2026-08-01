Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes son los invitados de este sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026

La La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana ya tienen confirmadas sus mesas para este fin de semana. Actores, conductores, humoristas y creadores de contenido compartirán una nueva edición de los tradicionales programas de eltrece.

Como cada sábado y domingo, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a recibir a figuras de distintos ámbitos para debatir sobre actualidad, espectáculos y compartir anécdotas en sus clásicas «mesazas».

Los invitados de Mirtha Legrand este sábado

Este sábado, desde las 21.30, La Noche de Mirtha contará con la presencia de cuatro invitados vinculados al mundo del espectáculo y la televisión:

Soledad Silveyra , una de las actrices más reconocidas de la Argentina.

, una de las actrices más reconocidas de la Argentina. José María Listorti , conductor, actor y humorista.

, conductor, actor y humorista. Leo Montero , conductor de televisión y periodista.

, conductor de televisión y periodista. Evelyn Botto, humorista, conductora y figura de las redes sociales.

Se espera una mesa en la que habrá espacio para hablar sobre los nuevos proyectos de cada uno, la actualidad del espectáculo y distintas historias personales.

Juana Viale recibe a figuras del humor y las redes sociales

El domingo, desde las 13.45, Almorzando con Juana reunirá a invitados provenientes del teatro, el humor y el universo digital.

Los confirmados para compartir la mesa con Juana Viale son:

Junior Pisanú .

. Camila Peralta .

. Anita Martínez .

. Mambrunense (Edgardo Ríos), chef y creador de contenido.

(Edgardo Ríos), chef y creador de contenido. Fredy Villarreal, actor e imitador.

Durante el almuerzo repasarán sus presentes profesionales, compartirán anécdotas y analizarán distintos temas de actualidad en una emisión que promete combinar entretenimiento y humor.

Un clásico de los fines de semana

Los ciclos conducidos por Mirtha Legrand y Juana Viale continúan siendo dos de las principales propuestas de la televisión abierta para los fines de semana, con mesas que reúnen a figuras de diferentes ámbitos y generan repercusión por las entrevistas y los debates que se producen al aire.